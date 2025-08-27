Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Λήμνος: Πυροβόλησε με καραμπίνα μετά από καβγά για ζημιά στο δίκυκλό του
Λήμνος: Πυροβόλησε με καραμπίνα μετά από καβγά για ζημιά στο δίκυκλό του
Ο ιδιοκτήτης του δικύκλου λογομάχησε με τη γυναίκα που προκάλεσε τη ζημιά και επέστρεψε λίγο αργότερα με μια καραμπίνα στα χέρια
Ένα περιστατικό που ξεκίνησε ως λεκτικός καβγάς για ζημιά σε ένα δίκυκλο, κλιμακώθηκε επικίνδυνα, το βράδυ της Τρίτης στα Τσιμάνδρια Λήμνου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πυροβολισμοί.
Κατά πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μία γυναίκα φέρεται να προκάλεσε φθορά σε ένα δίκυκλο, με συνέπεια να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη, ενώ στον καβγά μπήκαν στη συνέχεια και μέλη της οικογένειας της γυναίκας.
Ο ιδιοκτήτης του δικύκλου αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε κρατώντας μια καραμπίνα. Μάλιστα, δεν δίστασε να πυροβολήσει και από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος, καθώς το φυσίγγι κατέληξε σε μια γκαραζόπορτα.
Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία της περιοχής.
Πηγή: limnosfm100.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Τι διακυβεύεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού;
Τα καλλιτεχνικά #cancel του καλοκαιριού: Από τη συναυλία της Γλυκερίας στο Ισραήλ μέχρι την αφιέρωση της Φαραντούρη και το ρούφηγμα της Μποφίλιου
Κατά πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μία γυναίκα φέρεται να προκάλεσε φθορά σε ένα δίκυκλο, με συνέπεια να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη, ενώ στον καβγά μπήκαν στη συνέχεια και μέλη της οικογένειας της γυναίκας.
Ο ιδιοκτήτης του δικύκλου αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε κρατώντας μια καραμπίνα. Μάλιστα, δεν δίστασε να πυροβολήσει και από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος, καθώς το φυσίγγι κατέληξε σε μια γκαραζόπορτα.
Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία της περιοχής.
Πηγή: limnosfm100.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Τι διακυβεύεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού;
Τα καλλιτεχνικά #cancel του καλοκαιριού: Από τη συναυλία της Γλυκερίας στο Ισραήλ μέχρι την αφιέρωση της Φαραντούρη και το ρούφηγμα της Μποφίλιου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα