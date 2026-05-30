Νέα απάτη με παραπλανητικό email με την υπογραφή του Αρχηγού της ΕΛΑΣ, τι να προσέξουν οι πολίτες
Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για νέο phishing email με ψευδή στοιχεία
Από την ΕΛ.ΑΣ. ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα διακινείται απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα (phishing email), το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ευρωπαϊκών φορέων κυβερνοασφάλειας, καθώς και του ονόματος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ειδικότερα, το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «kepik.astynomia.gov.gr@gmail.com» και φέρει ως θέμα «ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ».
Στο περιεχόμενό του αναφέρεται ψευδώς ότι η «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας» έχει εντοπίσει δήθεν κυβερνοαπειλές που συνδέονται με τον παραλήπτη, ενώ γίνεται επίκληση στην Ελληνική Αστυνομία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, προκειμένου να προσδοθεί ψευδής αξιοπιστία στο μήνυμα.
Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εκφράσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία αισθήματος φόβου και επείγοντος, όπως «ζητούν τις άμεσες απαντήσεις σας», «προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις», «άμεση σύλληψη εάν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός 24 ωρών», καθώς και αναφορές σε δήθεν παραβιάσεις και κυρώσεις που υποτίθεται ότι προβλέπονται από το Σύνταγμα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, το μήνυμα επιχειρεί να εμφανιστεί ως επίσημο έγγραφο, περιλαμβάνοντας ψευδώς στοιχεία υπηρεσιών και φορέων, ενώ στο τέλος του αναγράφεται ως δήθεν υπογράφων ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, χωρίς φυσικά να έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο μήνυμα.
Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing) και ουδεμία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το @gmail.com, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. δεν αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία καλεί πολίτες να δώσουν εξηγήσεις για δήθεν ποινικά αδικήματα.
Επισημαίνεται επίσης ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν απειλεί μέσω email με συλλήψεις, ποινικές κυρώσεις ή προθεσμίες συμμόρφωσης και ότι η χρήση ονομάτων αξιωματούχων, λογοτύπων ή στοιχείων δημόσιων φορέων δεν αποτελεί απόδειξη γνησιότητας ενός μηνύματος.
Οι πολίτες καλούνται να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους (links) που περιέχονται σε αυτά, να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα, να διαγράφουν άμεσα το μήνυμα και να ενημερώνουν την Ελληνική Αστυνομία σε περίπτωση που έχουν αλληλεπιδράσει με αυτό ή έχουν παράσχει στοιχεία.
Η Ελληνική Αστυνομία παρακολουθεί διαρκώς παρόμοιες απόπειρες εξαπάτησης και υπενθυμίζει ότι οι δράστες συχνά εκμεταλλεύονται το κύρος δημόσιων φορέων και την ιδιότητα ανώτατων κρατικών λειτουργών, προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες ή να προβούν σε οικονομικές συναλλαγές.
Τέλος, οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε μηνύματα που δημιουργούν αίσθημα πίεσης, φόβου ή κατεπείγοντος και να επαληθεύουν πάντοτε την αυθεντικότητα του αποστολέα πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.
