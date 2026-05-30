Ανεξήγητη απώλεια βάρους, εξάντληση, μειωμένη όρεξη ή δυσκολία στην κίνηση αποτελούν κάποια από τα «σημάδια» της δυσθρεψίας που συνήθως περνάνε απαρατήρητα
Ένας ανήλικος πίσω από επτά περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικών πατινιών στο Ρέθυμνο
Ένας ανήλικος πίσω από επτά περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικών πατινιών στο Ρέθυμνο
Τα πατίνια εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους
Στην εξιχνίαση επτά περιπτώσεων κλοπής ηλεκτρικών πατινιών που σημειώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ένας ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, ο ανήλικος, μαζί με ακόμη ένα άγνωστο άτομο, φέρεται να προχώρησαν από κοινού ή κατά μόνας σε επτά κλοπές ηλεκτρικών πατινιών το χρονικό διάστημα από τις 9 έως και τις 11 Μαΐου 2026.
Κατά την εξέλιξη της έρευνας, τα αφαιρεθέντα πατίνια εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.
Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ένας ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, ο ανήλικος, μαζί με ακόμη ένα άγνωστο άτομο, φέρεται να προχώρησαν από κοινού ή κατά μόνας σε επτά κλοπές ηλεκτρικών πατινιών το χρονικό διάστημα από τις 9 έως και τις 11 Μαΐου 2026.
Κατά την εξέλιξη της έρευνας, τα αφαιρεθέντα πατίνια εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.
Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα