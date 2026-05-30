Ένας ανήλικος πίσω από επτά περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικών πατινιών στο Ρέθυμνο
Τα πατίνια εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους

Στην εξιχνίαση επτά περιπτώσεων κλοπής ηλεκτρικών πατινιών που σημειώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Ρεθύμνου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ένας ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, ο ανήλικος, μαζί με ακόμη ένα άγνωστο άτομο, φέρεται να προχώρησαν από κοινού ή κατά μόνας σε επτά κλοπές ηλεκτρικών πατινιών το χρονικό διάστημα από τις 9 έως και τις 11 Μαΐου 2026.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, τα αφαιρεθέντα πατίνια εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
