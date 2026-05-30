Πάνω από 2.400 ψηφιακές κλήσεις από τις έξυπνες κάμερες, τι έχει γίνει με τις ενστάσεις

420 ενστάσεις υποβλήθηκαν από οδηγούς - Οι κάμερες καταγράφουν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο - Έλεγχοι για ζώνη, κράνος, κινητό και υπερβολική ταχύτητα
Σε πλήρη πιλοτική λειτουργία βρίσκεται από τα τέλη Μαρτίου 2026 το νέο Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας, με τις «έξυπνες» κάμερες να έχουν ήδη καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις και να οδηγούν σε μαζική επιβολή ψηφιακών προστίμων.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, αριθμός που αποτυπώνει τη σαφή εντατικοποίηση των ελέγχων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων καταγραφής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αριθμός των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί από πολίτες. Συνολικά υποβλήθηκαν 420 ενστάσεις, ποσοστό 17,12% επί των συνολικών ψηφιακών προστίμων. Ωστόσο, μόλις 52 έγιναν αποδεκτές, δηλαδή ποσοστό 2,11% του συνόλου των κλήσεων, γεγονός που δείχνει – σύμφωνα με τις αρχές – υψηλό βαθμό ακρίβειας του συστήματος.
Το νέο μοντέλο εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν. 5256/2025 και υλοποιείται σε συνεργασία των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την αντικατάσταση των χειρόγραφων κλήσεων από ένα πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα ελέγχου.
Οι παραβάσεις καταγράφονται από κάμερες που λειτουργούν σε λεωφορειολωρίδες αλλά και από δίκτυο «έξυπνων» καμερών που εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο οδηγούς χωρίς ζώνη ασφαλείας ή κράνος, παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
Ορισμένες από τις ενστάσεις που έγιναν δεκτές αφορούσαν τεχνικά προβλήματα, όπως αναντιστοιχία ώρας καταγραφής ή δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά οχημάτων, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις ειδικών εξαιρέσεων ή ζητημάτων υγείας.
Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι το σύστημα βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική φάση, με συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις πριν από τη γενικευμένη εφαρμογή του.
Παράλληλα, τονίζεται ότι οι ψηφιακές κάμερες λειτουργούν υποστηρικτικά προς τις υπηρεσίες της Τροχαίας και δεν αντικαθιστούν τον ανθρώπινο έλεγχο, ο οποίος εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην τελική αξιολόγηση κάθε περιστατικού.
