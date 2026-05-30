Έκανε αναστροφή στην Αθηνών-Σουνίου και προκάλεσε τροχαίο, ένας τραυματίας
Το όχημα που έκανε την αναστροφή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούταν κανονικά στη λωρίδα του - Αναστάτωση στο σημείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου όταν οδηγός ενοικιαζόμενου οχήματος επιχείρησε αναστροφή και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που κινούταν κανονικά στη λωρίδα του.
Το ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου 2026, περίπου στις 13:45, στο 42ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο.
Σύμφωνα με το Saronikos Radio η οδηγός του ενοικιαζόμενου οχήματος, εξερχόμενη από την παραλία Πεύκο, επιχείρησε αναστροφή με κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το όχημά της συγκρούστηκε σφοδρά με BMW που κινούνταν κανονικά επί της λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ ελαφρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός της BMW.
Το τροχαίο προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης στην παραλιακή, με αρκετούς οδηγούς να κινούνται προς και από τις παραλίες της περιοχής.
