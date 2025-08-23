Αυξημένη κίνηση στον Αργοσαρωνικό: 94 δρομολόγια μέσα στο Σαββατοκύριακο από το λιμάνι του Πειραιά
Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Αίγινα, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες και το Αγκίστρι
Η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού κορυφώνεται αυτό το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, με δεκάδες πλοία να αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά, εξυπηρετώντας χιλιάδες ταξιδιώτες που αναζητούν μια κοντινή αλλά απολαυστική απόδραση.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 94 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Αυγούστου, καλύπτοντας δημοφιλείς προορισμούς όπως η Αίγινα, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες και το Αγκίστρι.
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Η πρώτη μέρα του διημέρου ξεκινά δυναμικά με 45 αναχωρήσεις πλοίων.
30 ταχύπλοα: δίνουν τη δυνατότητα για γρήγορες και άνετες μετακινήσεις, ιδανικές για όσους θέλουν να φτάσουν γρήγορα στον προορισμό τους.
15 συμβατικά: εξυπηρετούν τους επιβάτες που επιλέγουν πιο οικονομική λύση, αλλά και όσους ταξιδεύουν με όχημα.
Η ζήτηση παραμένει σταθερά υψηλή, καθώς τα νησιά του Αργοσαρωνικού αποτελούν την πιο κοντινή και εύκολη καλοκαιρινή ανάσα για τους Αθηναίους.
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Την Κυριακή το πρόγραμμα είναι ακόμη πιο ενισχυμένο, με 49 δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά.
31 ταχύπλοα: αναμένονται να μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος της επιβατικής κίνησης.
18 συμβατικά: θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της επιστροφής, καθώς πολλοί εκδρομείς ολοκληρώνουν τις σύντομες διακοπές τους.
Με σχεδόν πενήντα δρομολόγια σε μία μόνο μέρα, ο Αργοσαρωνικός παραμένει το πιο «ζωντανό» δρομολόγιο του καλοκαιριού.
Σε αυτό το διήμερο, 94 συνολικά αναχωρήσεις θα συνδέσουν τον Πειραιά με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, υπογραμμίζοντας τον καίριο ρόλο του λιμανιού στη νησιωτική συγκοινωνία αλλά και τη μεγάλη ζήτηση για κοντινές αποδράσεις στα τέλη Αυγούστου.
