Θεσσαλονίκη: 43χρονος Μαροκινός αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε νεαρά κορίτσια σε πάρκο

Χειροπέδες σε έναν 43χρονο Μαροκινό ο οποίος κατηγορείται ότι αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε δύο νεαρές κοπέλες, πέρασαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε πάρκο στο κέντρο της πόλης.
Εκεί ο 43χρονος φαίνεται πως προχώρησε σε άσεμνες πράξεις και χειρονομίες μπροστά στα νεαρά κορίτσια, προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.
Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για τις πράξεις του έσπευσαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
