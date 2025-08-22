ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 43χρονος Παλαιστίνιος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη με νοητική υστέρηση

Οι πράξεις έγιναν έξω από εκκλησία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, το απόγευμα την περασμένης Τρίτης

Στράτος Λούβαρης
Στη σύλληψη ενός 43χρονος Παλαιστίνιου που κατηγορείται για τον βιασμό 14χρονης με νοητική υστέρηση, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία η ανήλικη, μαζί με μητέρα της, οι πράξεις έγιναν έξω από εκκλησία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, το απόγευμα την περασμένης Τρίτης.

Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη εντόπισαν τον φερόμενο δράστη εχθές το απόγευμα και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσια πράξη με ανηλίκους ή ενώπιόν τους.

Με ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας του Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Στράτος Λούβαρης
