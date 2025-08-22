bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 43χρονος Παλαιστίνιος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη με νοητική υστέρηση
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 43χρονος Παλαιστίνιος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη με νοητική υστέρηση
Οι πράξεις έγιναν έξω από εκκλησία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, το απόγευμα την περασμένης Τρίτης
Στη σύλληψη ενός 43χρονος Παλαιστίνιου που κατηγορείται για τον βιασμό 14χρονης με νοητική υστέρηση, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία η ανήλικη, μαζί με μητέρα της, οι πράξεις έγιναν έξω από εκκλησία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, το απόγευμα την περασμένης Τρίτης.
Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη εντόπισαν τον φερόμενο δράστη εχθές το απόγευμα και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσια πράξη με ανηλίκους ή ενώπιόν τους.
Με ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας του Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία η ανήλικη, μαζί με μητέρα της, οι πράξεις έγιναν έξω από εκκλησία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, το απόγευμα την περασμένης Τρίτης.
Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη εντόπισαν τον φερόμενο δράστη εχθές το απόγευμα και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσια πράξη με ανηλίκους ή ενώπιόν τους.
Με ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας του Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο 43χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Σάλος στη Γερμανία με νεοναζί που καταδικάστηκε, έγινε τρανς και μπορεί να εκτίσει ποινή σε γυναικεία φυλακή
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα