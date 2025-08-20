Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας
Ο άνδρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από πεζογέφυρα που βρίσκεται μεταξύ των σταθμών Ηρακλείου και Νέας Ιωνίας
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Ηράκλειο Αττικής, όταν έγινε γνωστό ότι άνδρας έπεσε στις γραμμές του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.
Νωρίτερα στο σημείο κλήθηκε και επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ, ενώ εκτός λειτουργίας τέθηκαν προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.
