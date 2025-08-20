Άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας
Ο άνδρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από πεζογέφυρα που βρίσκεται μεταξύ των σταθμών Ηρακλείου και Νέας Ιωνίας

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Ηράκλειο Αττικής, όταν έγινε γνωστό ότι άνδρας έπεσε στις γραμμές του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει παρελήφθη άμεσα, σε σοβαρή κατάσταση και διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κυκλοφορία των συρμών από Πειραιά έως Κηφισιά έχει αποκατασταθεί.

Νωρίτερα στο σημείο κλήθηκε και επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ, ενώ εκτός λειτουργίας τέθηκαν προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.

