Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το ΘΕΜΑ το συγκινητικό μυθιστόρημα της Sherryl Woods «Καινούρια όνειρα»

Στο τρίτο -και πιο συναρπαστικό- μέρος της σειράς που αφιέρωσε στο ονειρικό Τσέσαπικ Σορς, τα «Καινούρια όνειρα», η Sherryl Woods εστιάζει στο love story δύο βαθιά απογοητευμένων ανθρώπων, του Κέβιν Ο' Μπράιεν και της Σάνα Καρλάιλ. Εκείνος προσπαθεί να συνέλθει από το συντριπτικό πλήγμα της μοίρας, καθώς η γυναίκα του, μια διασώστρια, σκοτώθηκε εν υπηρεσία, σε μια έκρηξη βόμβας στο Ιράκ. Ετσι, ο Κέβιν έμεινε μόνος με τον Ντέιβι, τον γιο του, ένα παιδί που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τη μητέρα του, καθώς ήταν μόλις 11 μηνών όταν έχασε τη ζωή της, φροντίζοντας κάποιους τραυματίες, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη δική της οικογένεια. Επιστρέφοντας στο ήσυχο Τσέσαπικ Σορς, ο Κέβιν Ο' Μπράιεν κλείνεται στον εαυτό του. Ώσπου, εντελώς τυχαία, συναντά τη Σάνα Καρλάιλ, στο μικρό της βιβλιοπωλείο. Με την πένα της Woods, η στιγμη της γνωριμίας τους περιγράφεται ως εξής: «'Δεν θα πρέπει να χαρίζεις βιβλία τόσο απλόχερα', είπε ο Κέβιν στη Σάνα, συμπληρώνοντας 'αν και ο γιος μου θα ενθουσιαστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε τακτικοί πελάτες σου'. Η Σάνα ένιωσε ένα παράξενο σφίξιμο στην καρδιά. Δεν ήξερε αν ήταν από απογοήτευση ή χαρά. Εντάξει, ο Κέβιν ήταν γοητευτικός άντρας, αλλά εκείνη λάτρευε τα παιδιά. - 'Ε, λοιπόν, θα πρέπει να τον φέρεις με τη γυναίκα σου αμέσως μόλις ανοίξουμε. Έχω παραγγείλει μια ολόκληρη σειρά εικονογραφημένα βιβλία'. Για μια στιγμή της φάνηκε πως ο Κέβιν σαν να κοκκάλωσε στο χρόνο, σταμάτησε ακόμα και να ανασαίνει». Αυτή η σκηνή θα μπορούσε να είναι το πρόωρο και άδοξο φινάλε. Στα «Καινούρια όνειρα», όμως, είναι η αρχή μιας δυνατής ερωτικής περιπέτειας.Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό μπεστ σέλερ «Καινούρια όνειρα» της Sherryl Woods είναι στο ΘΕΜΑ.