Φωτιά στη Ζάκυνθο: Ζημιές σε σπίτια από την πυρκαγιά, τεράστια μάχη με τις φλόγες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά στη Ζάκυνθο: Ζημιές σε σπίτια από την πυρκαγιά, τεράστια μάχη με τις φλόγες - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Αγαλάς και περίπου 5 - 6 σπίτια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ζακύνθου

Μαίνεται η φωτιά στη Ζάκυνθο και καίει ανεξέλεγκτα σε Λιθακιά, Αγαλά και Κοιλιώμενου. Στο νησί επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, 12 αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Αγαλά να απομακρυνθούν προς Κερί και στη συνέχεια στο Κερί για να εκκενώσουν προς Ζάκυνθο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν εκκενωθεί όλα τα ξενοδοχεία σε Αγαλά και Κερί.

Ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Στασινόπουλος, δήλωσε πως η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Αγαλάς και περίπου 5 - 6 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς το Κερί και την Λιθακιά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μάχη με τις φλόγες στην Ζάκυνθο: 

🔥⚠️Με αυτοθυσία οι πυροσβέστες και θέλοντες στη Ζάκυνθο προσπαθούν να σβήσουν το πύρινο μέτωπο

