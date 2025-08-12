ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χανιά: Επιχείρηση καθαρισμού του δήμου σε σπίτι - σκουπιδότοπο - Επιτέθηκε σε υπάλληλο η ιδιοκτήτρια
Χανιά: Επιχείρηση καθαρισμού του δήμου σε σπίτι - σκουπιδότοπο - Επιτέθηκε σε υπάλληλο η ιδιοκτήτρια

Μετά το επεισόδιο, διατάχθηκε μεταφορά της ιδιοκτήτριας στην ψυχιατρική - Η επιχείρηση έγινε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της αστυνομίας

Έναν τεράστιο όγκο σκουπιδιών και άχρηστων υλικών, απομάκρυναν υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου Χανίων από σπίτι στη Χαλέπα.

Πρόκειται για οικία, στην οποία ανάλογη επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί και τον περασμένο Ιούνιο, όταν είχαν απομακρυνθεί 15 φορτηγά με σκουπίδια.

Στο μεταξύ, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού αντέδρασε έντονα με το επιχείρημα ότι δεν έχουν δικαίωμα οι υπηρεσίες να επεμβαίνουν στο σπίτι της, ενώ φέρεται και να επιτέθηκε σε εργαζόμενο του υγειονομικού, με αποτέλεσμα να διαταχθεί ακούσια μεταφορά της στην ψυχιατρική.

Η επιχείρηση έγινε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: ZarpaNews


