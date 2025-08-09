Σε πύρινο κλοιό η χώρα: 55 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

έχουν εκδηλωθεί 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Ελλάδα, καθώςΌπως αναφέρει η Πυροσβεστική, οι 43 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες ακόμα με 12.Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.