Σε πύρινο κλοιό η χώρα: 55 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Διερευνώνται τα αίτια των πυρκαγιών
Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Ελλάδα, καθώς έχουν εκδηλωθεί 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, οι 43 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες ακόμα με 12.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
