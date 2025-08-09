ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Πεντέλη Κίνδυνος Πυρκαγιάς Σύλληψη Εργάτης

Πεντέλη: Συνελήφθη εργάτης γιατί χρησιμοποιούσε τροχό κοπής δίπλα σε δάσος ενώ είναι ακραίος ο κίνδυνος φωτιάς - Δείτε φωτογραφίες

Εκτελούσε θερμές εργασίες ενώ υπάρχει κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση φωτιάς στην Αττική

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού εργάτη που χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό τροχό κοπής δίπλα σε οικοδομή κοντά σε δασική έκταση στην Πεντέλη προχώρησαν σήμερα, Σάββατο, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η σύλληψη έγινε με την αυτόφωρη διαδικασία γιατί οι θερμές εργασίες απαγορεύονται αφού στην Αττική ο δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στο 5 (Κατάσταση Συναγερμού) 

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι «ακραίος», ο αλλοδαπός άνδρας χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου ενώ οι θερμές εργασίες απαγορεύονται όταν υπάρχει κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση φωτιάς.

Δείτε φωτογραφίες από τη σύλληψη του εργάτη στην Πεντέλη


Η οικοδομή στην οποία εντοπίστηκε ο αλλοδαπός εργάτης
Τη σύλληψη του εργάτη έκαναν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
Ο εργάτης εκτελούσε θερμές εργασίες ενώ αυτό απαγορεύεται όταν υπάρχει κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς
Ο εργάτης εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς τροχούς κοπής ξύλου και μετάλλων

