«Η δυναμική που απέκτησε η πυρκαγιά ήταν πάρα πολύ έντονη, ασταμάτητοι οι άνεμοι», λέει ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικής
Ο Κώστας Τσίγκας περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες και την αδιάκοπη προσπάθεια επίγειων και εναέριων δυνάμεων για τον περιορισμό των μετώπων
Η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική στοίχισε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο άνδρα. Μιλώντας στο ERTNews, ο πρόεδρος Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τόνισε πως «αυτό που φοβόμασταν δυστυχώς έγινε», περιγράφοντας τις συνθήκες ως ακραίες, με ανέμους που δεν κόπασαν σε όλη τη χώρα.
Η νύχτα μάχης στο πεδίο
Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος, πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία και εθελοντές έδωσαν μάχη για τον περιορισμό των μετώπων. Ωστόσο, η ένταση των ανέμων δημιουργούσε συνεχώς νέες εστίες σε αποστάσεις 100 έως 500 μέτρων, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.
Οι άνεμοι ως κύριο εμπόδιο
Ο πρόεδρος Αξιωματικών υπογράμμισε πως οι ισχυροί άνεμοι, που ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς, αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο αντίπαλο. Η φωτιά εξαρχής χωρίστηκε σε πολλές εστίες, με κατεύθυνση προς νότο, προκαλώντας ζημιές και μεγάλα προβλήματα στο επιχειρησιακό έργο.
Οι εικόνες από τα drones
Ο κ. Τσίγκας μετέφερε την εντύπωση των συναδέλφων του που παρακολουθούσαν την εξέλιξη από τα drones: «Από το πρώτο μέχρι το πέμπτο λεπτό και από το 10ο μέχρι το 15ο λεπτό η εικόνα ήταν τόσο διαφορετική που κάποιοι αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για την ίδια πυρκαγιά». Η δυναμική της φωτιάς και η ταχύτητα εξάπλωσης χαρακτηρίστηκαν πρωτοφανείς για τα τελευταία καλοκαίρια.
Επιχειρήσεις με εναέρια μέσα
Οι ρίψεις νερού από αέρος ξεκίνησαν στις 6:30 το πρωί, με χρόνο προετοιμασίας για αναγνώριση του πεδίου και υδροληψία. Τα εναέρια μέσα έχουν αυτονομία 2,5 με 3 ώρες και απαιτούν ανεφοδιασμό και τεχνική υποστήριξη κάθε λίγους κύκλους πτήσης. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, οι αποστολές συντονίζονται από το κέντρο επιχειρήσεων ώστε να υπάρχει πάντα επαρκής αριθμός διαθέσιμων μέσων.
