4 στάσεις που ανεβάζουν τη λίμπιντο -και την απόλαυση- στα ύψη

Κλείσιμο

Tο σεξ είναι πάντα καλύτερο όταν υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση που δημιουργεί αυτόν τον ηλεκτρισμό μεταξύ εσάς και του συντρόφου σας. Ωστόσο, στις μακροχρόνιες σχέσεις, μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η σύνδεση καθώς διάφοροι παράγοντες του τρόπου ζωής μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική σας επιθυμία.Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχετε πια συναισθήματα ο ένας για τον άλλον, αλλά μπορεί να έχετε βρεθεί κολλημένοι σε μια ρουτίνα,.Επίσης, η έλλειψη διέγερσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε μην ανησυχείτε αν η λίμπιντό σας έχει σταματήσει να παίζει μπάλα.Μερικές φορές ακόμη και μία μικρή αλλαγή, κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε και έχουμε αγαπήσει, μπορεί να εντείνει το πάθος σε ένα ζευγάρι.Ανάλογα με τη διάθεση σας κάθε φορά: επιθυμία για έντονη εμπειρία, για οικείο σεξ ή για έξτρα αίσθηση, επιλέξτε τα προφυλακτικά Durex Premium Surprise Me Premium Variety Pack Πιθανότατα θα είστε εξοικειωμένοι με την κλασική στάση του ιεραποστολικού σεξ. Για να προσθέσετε ποικιλία, τοποθετήστε ένα μαξιλάρι κάτω από την πλάτη ή τους γοφούς σας ή μπορείτε να σηκώσετε ελαφρώς τους γοφούς σας για να πλησιάσετε τον σύντροφό σας ή να αλλάξετε τη θέση των ποδιών σας. Όμως, σε γενικές γραμμές ο πάνω σύντροφος είναι αυτός που ελέγχει το βάθος και την ταχύτητα.Χρησιμοποιήστε τα προφυλακτικά Duo Extra Thin Family που σας επιτρέπει να αισθάνεστε τη θερμότητα του συντρόφου σας.Reverse Doggy styleΜια από τις πιο αγαπημένες στάσεις όλων των «ερωτικά ψαγμένων» εκεί έξω καθώς είναι τόσο απλή όσο και εξαιρετικά pleasurable. Η τακτική είναι η εξής, η γυναίκα παρτενέρ βρίσκεται με την πλάτη γυρισμένη στον παρτενέρ της, γέρνει προς τα μπροστά και ισορροπεί στα γόνατα. Από την άλλη ο άνδρας αποκτά τον έλεγχο της διείσδυσης κρατώντας τη μέση της παρτενέρ του. Ξεπεράστε κάθε προηγούμενη ερωτική εμπειρία, συνδυάζοντας την… περιπέτειά σας με το καταπληκτικό Λιπαντικό Νερού Lube to Go Water Based Lubricant