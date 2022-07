Μύκονος: Το Billionaire ρίχνει τις τιμές στα 300 ευρώ το άτομο, αλλά «κόβει» τις μικρές παρέες

Κλείσιμο





Το πριβέ κλαμπ-εστιατόριο «Billionaire» μια βδομάδα πριν το επίσημο opening στηέκανε γνωστή την τιμολογιακή του πολιτική, ενώ ισχύει η ακύρωση σε όλες τις κρατήσεις που αφορούν σε παρέες έως και τέσσερα άτομα.Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της επιχείρησης, οι τιμές στο «Billionaire»θα είναισε σχέση με αλλα παραρτήματά του σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η ελάχιστη κατανάλωση των 50.000 ευρώ δεν θα ισχύσει, αντίθετα θα υπάρξει συγκεκριμένο μενού φαγητού στη φιξ τιμή τωνχωρίς να περιλαμβάνονται τα ποτά.Αντίστοιχες τιμές ίσχυαν στο Billionaire στο Πόρτο Τσέρβο το 2016 όπου οι πελάτες πλήρωναν από 250 ευρώ το άτομο, ενώ το ποτό στο μπαρ είχε 15 ευρώ. Το Billionaire είναι ένα από τα πιο γνωστά brand στον χώρο του διεθνούς τζετ σετ, το οποίο ξεκίνησε τη διαδρομή του από το, σε μια εκπληκτική βίλα με φοβερή θέα στην ακτογραμμή της Κόστα Σμεράλδα.Έγινε αμέσως το απόλυτο σημείο συνάντησης των πλούσιων και διάσημων, χτίζοντας τον μύθο του μεΠαράρτημα της πριβέ λέσχης Billionaire πρόκειται να λειτουργήσει πολύ σύντομα και στη Μύκονο με τανα προγραμματίζονται για τις 15 Ιουλίου. Τα νέα μαθεύτηκαν γρήγορα και οι ενδιαφερόμενοι πελάτες που θα βρίσκονται στο νησί αυτές τις ημέρες έχουν ήδη στείλει αιτήματα μέσω e-mail, για να κάνουν κράτηση σε ένα από τα τραπέζια του.Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης όπως θα δείτε και στο περιεχόμενο του σχετικής αλληλογραφίας που ανταλάσσουν με τους πελάτες τους «κόβουν» όλες τις κρατήσεις των τεσσάρων ατόμων. Αναφέρουν ότι το μαγαζί είναι έτσι στημένο ώστε να φιλοξενεί, χωρίς όμως να εξηγούν γιατί αποκλείονται παρέες με μικρότερο αριθμόμάλιστα, όσους έχουν προχωρήσει σε κρατήσεις από έξι άτομα και άνω ότι, εάν εμφανιστούν λιγότεροι, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το τραπέζι σε κάποια άλλη παρέα.«Dear Guest,This is with reference to your booking inquiry at Billionaire Mykonos this summer.We are grateful for your trust and interest in joining the most extravagant dinner show.Unfortunately, we are unable to confirm your booking due to the size of the party. The table set up at Billionaire is created to accommodate groups of 6, 8, 10 and 12 guests and above.Maybe next time you will be joined by some friends and we will be delighted to welcome you and make you experience the most incredible high-energy atmosphere on the island.Please note that your table size booking will have to correspond to the number of guests arriving at the venue, otherwise Billionaire reserves the right to assign the table booking to another guest.Thank you for your understanding and look forward to hearing from you soon.With best wishes,Billionaire MykonosReservation Team»