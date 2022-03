Καιρός: Κακοκαιρία «Φίλιππος» με χιονοπτώσεις, παγετό και βοριάδες, πότε θα χιονίσει στην Αττική

Οι δείκτες #EFI ( Extreme Forecast Index) για το χιόνι και την βροχή την Τετάρτη και την Πέμπτη @EMY_HNMS #Filippos pic.twitter.com/Y7BJZznnHv — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 9, 2022

Η μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών στις κατώτερες στάθμες της ατμόσφαιρας (850 hPa) μέχρι και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος @News247 @Deltiokairou @Starchannelnew1 pic.twitter.com/pzTjTJcaBL — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 9, 2022

Έντονη χιονόπτωση στην Εγνατία οδό. ⚠️Δείξτε προσοχή λόγω των έντονων φαινομένων ⚠️ Βίντεο: Στέλιος Γαύρος Posted by Forecast Weather Greece on Tuesday, March 8, 2022





Ξεκίνησε από σήμερα ηπου θα δώσει πολύγια την εποχή, ισχυρόαλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές.Πυκνέςαναμένουμε σήμερα κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Αύριο Πέμπτη το περισσότερο χιόνι θα πέσει σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, Εύβοιας, ανατολικής Στερεάς., σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο νιφάδες να δουν και άλλες περιοχές στην Αττική. Χιόνια θα πέσουν και σε πεδινές περιοχές της ανατολικής Πελοποννήσου. Οι χαμηλές θερμοκρασίες πάντως θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως την Κυριακή με αποτέλεσμα να σημειώνονται χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά και νότια την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα χιονίσει και σε Κυκλάδες και Κρήτη.θα χρειαστούν σε πολλές περιοχές της χώρας μας.Ήδη από νωρίς τα ξημερώματα. Μάλιστα η τροχαία λίγο μετά τις 7 το πρωί ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπονται βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά και ημιορεινά χιόνια τοπικά και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου.Ηδη από χθες ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη επηρέαζαν τον ελλαδικό χώρο, υποχρεώνοντας την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδώσει, με τον «Φίλιππο» να δηλώνει «παρών» μέχρι και την Κυριακή 13 Μαρτίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΜΥ. Την Τρίτη το πρωί παγετός σημειώθηκε στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία στο δίκτυο του Αστεροσκοπείου να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας με -5,3° C. Ακολουθούσαν Κλεισούρα Καστοριάς με -4,4° C, Βλάστη Κοζάνης με -3,9° C, Πληκάτι Ιωαννίνων με -3,7° C και Μαυρολιθάρι Φωκίδας με -3,2° C.Εντονη είναι η χιονόπτωση αυτή την ώρα στην Εγνατία Οδό.Κακοκαιρία επικρατεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας το πρωί της Τετάρτης 9 Μαρτίου 2022, με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ισχυρές κατά τόπουςνοτιότερα, και τοπικές καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Κύρια αιτία εκδήλωσης των φαινομένων και της επικράτησης χαμηλών για την εποχή θερμοκρασιών, οι οποίες θα υποχωρήσουν περισσότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, είναιόπως δείχνει ο χάρτης στην Εικόνα 1.Όσον αναφορά στα φαινόμενα στη χώρα μας, από το μεσημέρι της Τετάρτης 9/3 προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων στα ηπειρωτικά, ενώ στα νότια νησιωτικά τμήματα θα συνεχιστούν οι τοπικές καταιγίδες και θα πλήξουν τις. Οι παρακάτω χάρτες δείχνουντις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 9/3. Επιδείνωση των καιρικών συνθηκών περιμένουμε την Πέμπτη 10/3, για την οποία θα προκύψουν νέες ανακοινώσεις από τοΜε νεότερες ανακοινώσεις που εξέδωσαν, πολλοί δήμοιαναστέλλουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης χιονόπτωσης, ακόμη και στις πόλεις της ακριτικής περιφέρειας.Ειδικότερα, στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, και Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν, την Τετάρτη 9 Μαρτίου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί.Στην Ημαθία, ο δήμος Βέροιας και ο δήμος Νάουσας ανακοίνωσαν επίσης πως όλα τα σχολεία θα είναι κλειστά.Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν τη νύχτα σε πολλές περιοχές του νομού Ιωαννίνων, ακόμη και μέσα στην πόλη. Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν και της χιονόπτωσης, όλα τα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά.Μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται από τη νύχτα στους επαρχιακούς δρόμους και ειδικά στο ορεινό οδικό δίκτυο προκειμένου να κρατηθεί ανοιχτό, ενώ είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες.Λόγω των χιονοπτώσεων, πού σημειώνονται μετά το Μέτσοβο και κυρίως στα Γρεβενά, απαγορεύτηκε προσωρινά, η κυκλοφορία για νταλίκες και φορτηγά. Η αστυνομία σταματάει την κυκλοφορία τους, στα διόδια Δροσοχωρίου της Εγνατίας Οδού.Στο νομό Καρδίτσας κλειστά είναι τα σχολεία στο Δήμο Παλαμά, και στο Δήμο Σοφάδων.Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας της συνεχούς χιονόπτωσης από το βράδυ της Τρίτης, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό το Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην Εγνατία οδό, από τον Πολύμυλο έως τα Ιωάννινα και τους καθέτους άξονες Σιάτιστα – Ιεροπηγή και Φλώρινα – Νίκη, διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες η ελαστικά χιονιού.Επίσης, για προληπτικούς λόγους έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από 3,5 τόνους στην Εγνατία οδό από τον κόμβο Α/Κ Παναγιάς έως τον κόμβο Γρεβενών, από την Σιάτιστα έως τον Α/Κ Πολυμύλου και στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29) Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής, από την Σιάτιστα έως τον Α/Κ Αλιάκμονα.Ακόμα, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Γρεβενών – Τρικάλων από το 1ο χλμ. έως το 46ο χλμ, Καστοριάς – Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25ο χλμ. έως το 54ο χλμ, στον αυτοκινητόδρομο (Α-27) από τον κόμβο των Κοίλων έως την Πτολεμαΐδα, στην Εθνική Οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 1ο χλμ. έως το 52ο χλμ, στην Παλαιά Εθνική Οδό Φλώρινας – Κοζάνης από το 22ο χλμ μέχρι το 30ο χλμ και στην Νέα Εθνική Οδό Φλώρινας – Κοζάνης από το 22ο χλμ μέχρι το 34ο χλμ.