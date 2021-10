Σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε λίγους μήνες το SOUTHEASTERN κλείνει 40 χρόνια από την ίδρυσή του, το 1982. Ηταν η χρονιά που δομήθηκε κι οργανώθηκε με έμπρακτη κι εξειδικευμένη ακαδημαϊκή υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης για να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Σήμερα έχει να διηγηθεί περισσότερες από 18.000 ιστορίες επαγγελματικής επιτυχίας των αποφοίτων του, που χτίστηκαν με βάση τη συστηματική εκπαίδευση. Κύριος άξονας της εκπαιδευτικής του φιλοσοφίας, η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της ανάπτυξης κριτικής ανάλυσης, χωρίς την απομνημόνευση ενός και μοναδικού συγγράμματος.Για να επιτευχθεί αυτό έχουν δημιουργηθεί ενημερωμένα προγράμματα σπουδών βάσει της ύλης των συγγραμμάτων που επιλέγουν τα περισσότερα ΑΕΙ κύρους στις ΗΠΑ, δίνεται συμπληρωματική χρήση βιβλιογραφίας που είναι διαθέσιμη μόνο σε αμερικανικές πηγές (όπως το OCW του ΜΙΤ) και γίνεται διενέργεια αξιολόγησης κάθε 7 εβδομάδες.H ειδοποιός διαφορά όμως του SOUTHEASTERN είναι η αναλογία σπουδαστών-διδασκόντων (student-faculty ratio), με τάξεις μέχρι των δέκα ατόμων. Επίσης το διδακτικό προσωπικό του Southeastern είναι κάτοχοι PhD τίτλων – και έχουν διδακτική, επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία σε κορυφαία Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, όπως το Harvard, το Tufts, το Johns Hopkins και το Berkeley. Και το κυριότερο, έχουν εξειδίκευση στους τομείς του ακαδημαϊκού τους αντικειμένου, είναι καλά συνδεδεμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη τους αλλά και φιλικοί προς τους σπουδαστές τους.Η ακαδημαϊκή επιβεβαίωση ποιότητας και κύρους των σπουδών των αποφοίτων του SOUTHEASTERN έμπρακτα αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, επιπρόσθετα με τη θεσμική του συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (BU), κατά τη διάρκεια της 40χρονης πορείας του έχει αναπτύξει πολλαπλές σχέσεις συνεργασίας με πολλά Αμερικανικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού και ερευνητικού κύρους, όπως το George Washington University (GWU) το 1987, το City University of New York (CUNY), ή το Northeastern University της Βοστώνης.Το SOUTHEASTERN αποτελεί ένα σημείο υπεροχής και αναφοράς για μια ανταγωνιστική ερευνητική και επαγγελματική σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες, όχι μόνο στις ΗΠΑ. Την τελευταία δεκαετία, μεταξύ άλλων, διεξάγει ειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης μηχανικών και άλλων μελών του προσωπικού 17 διαφορετικών εταιρειών ενέργειας στη Μέση Ανατολή και την Βόρειο Αφρική. Καθόλου τυχαίο που ένας μεγάλος αριθμός πρώην σπουδαστών του Southeastern έχει σταδιοδρομήσει στις ΗΠΑ σε κορυφαίες εταιρείες όπως Google, Morgan Stanley, Accenture, Oracle, Fed Ex, American Express, Thomson Reuters Eastman Kodak.Με προτεραιότητα τις Φυσικές και Τεχνικές Επιστήμες (Engineering & Natural Sciences), το πρόγραμμα του SOUTHEASTERN δίνει έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα STEM (Science, Technology, Engineering, Applied Mathematics) - ειδικά προσαρμοσμένα για τις ανάγκες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Προσφέρει, επίσης, καινοτόμες ειδικότητες για Τεχνητή Νοημοσύνη, Αυτοματισμό, Ρομποτική, Ψηφιοποίηση και εφαρμογή μεθόδων Νανοτεχνολογίας «Νέας Γενιάς», για τη μη αναστρέψιμη στροφή ή μετάβαση προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (low carbon economy), που περιγράφεται ως «Πράσινος Μετασχηματισμός», και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.Τα πρωτοπόρα αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικότητες Μηχανικών συνδέονται και με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά η Αμερικανικά ερευνητικά προγράμματα (λ.χ. υπό την αιγίδα του Horizon Europe 2021-2027) σε τομείς που αφορούν σε Πράσινες Τεχνολογίες (Green Technologies) και στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.Επιπρόσθετα προσφέρονται ευκαιρίες και σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Φαρμακευτικής, Κλινικής Χημείας και Φαρμακολογίας για την αντιμετώπιση του COVID (σε συνεργασία με την εταιρεία Biotherapeutics στη Νέα Υόρκης) ή που αφορούν στα βλαστοκύτταρα για την θεραπεία του καρκίνου και την αντιμετώπιση του Alzheimer.Οι υποψήφιοι σπουδαστές με τα κατάλληλα προσόντα* καλούνται μέχρι τις 11/11/2021 να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους** για τα προγράμματα σπουδών στο ακόλουθο linkσε πάνω απο 70 ειδικότητες σπουδών, όπως:Γεωπολιτική, Διπλωματία και Διεθνολογία (Geopolitics, Diplomacy & International Relations), Διεθνής/Ευρωπαϊκή Πολιτική & Οικονομία (International Political Economy), Κλινική Ψυχολογία (Clinical Psychology), Πολιτικές Επιστήμες (Political Science), Οικονομικά (Economics), Ενέργεια, Οικονομία και Κλιματική Αλλαγή (Energy, Economics & Climate Change), Εγκληματολογία (Criminology), Αρχαιολογία (Archaeology), Φιλοσοφία (Philosophy).Ναυτιλιακό Μάνατζμεντ (Shipping Management), Χρηματοοικονομικά Τραπεζικά (Finance & Banking), Εμπορικές Εφαρμογές Πληροφορικής (Computer Information Systems), Επιχειρηματικότητα κα Καινοτομία (Entrepreneurship & Innovation), Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), Hλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce), Μάνατζμεντ (Management), Πρότζεκτ Μάνατζμεντ (Project Management), Μεσιτικά για Κτήρια (Real Estate), Μάνατζμεντ για ESG και Bιώσιμη Ανάπτυξη (Management for ESG and Sustainability).Φαρμακευτική, Κλινική Χημεία (Pharmacy, Clinical Chemistry), Φαρμακολογία (Pharmacology), Βιοιατρική Τεχνολογία (Biomedical Technology), Βιοτεχνολογία (Biotechnology), Μοριακή Βιολογία (Molecular Biology), Επιστήμη Τροφίμων (Food Science), Προ-ιατρικές Σπουδές (Pre-Med).Αρχιτέκτονες (Architectural), Μηχανολόγοι (Mechanical), Πολιτικοί (Civil),Ηλεκτρολόγοι (Electrical), Ηλεκτρονικοί (Electronic), Περιβαλλοντικοί (Environmental), Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Petroleum & Natural Gas), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy), Ηλεκτρόδια μπαταριών «νέας γενιάς» (Next Generation Nanostructured Battery Electrodes), Tεχνολογιών κατεργασίας αποβλήτων και αφαλάτωσης (Waste & Sea water treatment, osmosis), Πληροφορικής (Computer Science/Engineering ), Αυτοματισμού και Ρομποτικής (Automation & Robotics), Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence), Ναυπηγοί (Maritime & Ocean), Τεχνολογίας Δικτύων 5ης Γενιάς (Technologies of 5G networks), Κυβερνοασφάλειας, Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων (Cybersecurity).ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ/METAKINHSH (Transfer) Ή ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Parallel Studies) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Τransfer of Academic Credits, Change of Concentration, Top-up Completion Studies).Όλα τα προγράμματα του SOUTHEASTERN διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική Γλώσσα. Για σπουδαστές με ελλείψεις στην Αγγλική Γλώσσα προσφέρονται εντατικά προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας σε 3 διαφορετικά επίπεδα, μετά από ειδικές εξετάσεις κατάταξης.SOUTHEASTERN Innovation Campus στην Αθήνα από 1/11/2021, 28ης Οκτωβρίου 87, Αγία ΠαρασκευήΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (OFFICE OF ADMISSIONS):Τηλ. Επικοινωνίας: 2107259301*Oι Υποψήφιοι Αιτούντες/σες είναι υποχρεωτικό να διεξάγουν συνέντευξη 35 λεπτών (στην Αγγλική Γλώσσα) μέσω ΖΟΟΜ.** 1. Aίτηση εγγραφής 2.Απολυτήριο Λυκείου, Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate – IB – Diploma) ή/και αναλυτική βαθμολογία από ΑΕΙ3.Τίτλος (λ.χ. Michigan/Cambridge Proficiency) ή/και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (λ.χ. IELTS ή TOEFL)