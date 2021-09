Συνέδριο Monocle στην Αθήνα: Η Ελλάδα γίνεται παγκόσμια «μόδα»

Φωτογραφία: Θωμάς Γραβάνης

Φωτογραφία: Βασίλης Λαμπίρης

Φωτογραφία: Θωμάς Γραβάνης





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τυπικά, είναι αδύνατον να ακούγεται στο ίδιο forum πχ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα να λέει «ανησυχώ γενικότερα για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Ρωσίας στην Ευρώπη», ο CEO της Aegean Airlines να ανακοινώνει ότι η εταιρεία του έχει παραγγείλει στόλο ηλεκτροκίνητων αεροσκαφών 19 θέσεων για τα δρομολόγια προς τα νησιά, ενώ ταυτόχρονα ένας διαπρεπής νευροχειρουργός να συγκρίνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ένας επιτυχημένος ιδιωτικός ντετέκτιβ να απομυθοποιεί το επάγγελμά του συγκρίνοντάς το με αυτό του ερευνητή δημοσιογράφου, η διευθύντρια των Sunday Times του Λονδίνου να εξηγεί πώς έδωσε νέα ζωή σε μια παμπάλαια εφημερίδα, μια σταντ-απ κωμικός, τρεις σύγχρονοι Λιβανέζοι να περιγράφουν πώς με την αρχιτεκτονική και το design «κάνουν ράμματα στον πληγωμένο ουρανό» της Βηρυτού, o αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού να αναλύει γιατί η Ελλάδα δεν είναι πια μόνο αρχαία αξιοθέατα κ.λπ, κ.λπ.Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος Αθηναίων διακυρήττει ότι «αυτή είναι η στιγμή της Αθήνας» και αποκαλύπτει τις δικές του «10 εντολές» προς κάθε ξένο επισκέπτη στην πρωτεύουσα, ενώ ο εμπνευστής όλης αυτής της αλλόκοτης, φαινομενικά τυχαίας, αλλά οπωσδήποτε ετερόκλητης συνάθροισης ανθρώπων, ο δαιμόνιος ιδρυτής του περιοδικού, Tyler Brûlé, να δείχνει σε φωτογραφία τα καθίσματα ενός παλιού αθηναϊκού ζαχαροπλαστείου και να υμνεί τη μοντερνιστική τους αισθητική, εξομολογούμενος ότι «προσπάθησα να παραγγείλει 200 τέτοιες πολυθρόνες, με το μεταλλικό σκελετό και τα τετράγωνα μαξιλάρια -αλλά μου είπαν πως κανείς δεν τις φτιάχνει πια».Τα προαναφερθέντα, μαζί με πάμπολλα ακόμη, είναι στιγμιότυπα από το τριήμερο «Quality of Life Conference» («Συνέδριο για την Ποιότητα της Ζωής»), το οποίο διοργάνωσε το περιοδικό Monocle στην Αθήνα από την Πέμπτη 23 έως το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.Εξ ορισμού, ένα διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα, μπορεί εξ ορισμού να θεωρείται ως κάτι σημαντικό, αν μη τι άλλο διότι δίνει εμπράκτως «ψήφο εμπιστοσύνης» στη χώρα μας ως προορισμού -και δη για το λεγόμενο «συνεδριακό τουρισμό»,Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και μόνο με μια πολύ διευρυμένη εκδοχή της έννοιας μπορεί να χαρακτηρίζεται ως συνέδριο. Προκειμένου να γίνει, έστω και ακροθιγώς κατανοητό, το πόσο ισχυρό μέσον προβολής για την Αθήνα και την Ελλάδα αποτελεί το «Quality of Life Conference», θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει τι είναι το περιοδικό Monocle και τι εννοεί όταν αναφέρεται στην «ποιότητα ζωής».Παρά την παγκόσμια κρίση των έντυπων μέσων, το Monocle παραμένει καταξιωμένο ως ένα βαρόμετρο των τάσεων οι οποίες αναπτύσσονται, όχι μόνο στην «καλή ζωή» (δηλαδή οτιδήποτε συμπεριλαμβάνει ο όρος «lifestyle» όπως μόδα, ψυχαγωγία, φαγητό, ταξίδια κ.λπ) αλλά και σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η τεχνολογία -ψηφιακής και μη, η τέχνη αλλά και ο πυρήνας της ειδησεογραφίας, με την πολιτική, το γεωπολιτικό παιχνίδι ή ακόμη και την επιχειρηματικότητα. Το πολυποίκιλο αυτό κράμα γνώσης και ιδεών, πιο απλά, οτιδήποτε ενδιαφέρει και πρέπει να ενδιαφέρει έναν σημερινό κοσμοπολίτη, συνιστά δημοσιεύσιμη ύλη για το Monocle. Επομένως, σύμφωνα με το όραμα του χαρισματικού Tyler Brûlé,«Ποιότητα ζωής» για το Monocle είναι το να παραμένει κανείς δεκτικός στη διαρκή κίνηση των ιδεών οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή όλων μας και διαμορφώνουν το μέλλον της ανθρώπινης κοινότητας. Υπ' αυτή την έννοια, η φήμη ότι το Monocle είναι ένα ελιτίστικο, ξιπασμένο μέσον, απέχει παρασάγγας από την αλήθεια. Βεβαίως, πρόκειται για ένα περιοδικό που απευθύνεται σε αναγνώστες με καλλιέργεια και ευαισθησία, σε ανθρώπους που εκτιμούν και αναζητούν την ποιότητα, πολύ πέρα από το φαίνεσθαι και το στιλ: Στα αντικείμενα που χρησιμοποιούν, στις υπηρεσίες που απολαμβάνουν, σε οτιδήποτε καταναλώνουν.Βεβαίως, η διοργάνωση ενός συνεδρίου είναι κυρίως μια επιχειρηματική δραστηριότητα -και ο Tyler Brûlé διαπρέπει ως businessman. Στον πυρήνα της επιτυχίας του, βρίσκεται ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος στον εαυτό του και την ομάδα των συνεργατών του, να μην παρακολουθούν απλώς τις αναδυόμενες τάσεις, αλλά να βρίσκονται μπροστά από αυτές. Έτσι, το στοίχημα και λόγος ύπαρξης του Monocle -το οποίο πλέον, εκτός από περιοδικό εξελίσσεται σε όμιλο,Όταν λοιπόν ο Tyler Brûlé «ψηφίζει Αθήνα», όταν ανακηρύσσει την Ελλάδα «σούπερ σταρ του soft power», στην πραγματικότητα πραγματοποιεί άνοιγμα σε μια καινούργια αγορά. Υποδεικνύει ευκαιρίες για επενδύσεις, από τις οποίες, εννοείται, θα επωφεληθεί πρώτος ο ίδιος και οι δικές του επιχειρήσεις. Τοείναι μία από αυτές.Πριν «ανακαλύψει» την Αθήνα, ο Brûlé πόνταρε στη Λισαβόνα, στις Βρυξέλλες, τη Ζυρίχη, το Βερολίνο κ.λπ. Αυτή όμως είναι η μέθοδός του: Οσμίζεται ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε πόλεις όπου προηγήθηκε κρίση, εξαιτίας της οποίας η ανάγκη μεταφράζεται σε προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, σε συμφέρουσες τιμές πώλησης ακινήτων, συνεργασιών κ.ο.κ. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε κάποιος να πει πως, όταν ο Brûlé αρχίζει να μιλά συχνά για μια συγκεκριμένη χώρα ή πόλη, δίνει τον τόνο και δείχνει την κατεύθυνση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, αφού το Monocle βάλει «σφραγίδα του», θα υπάρξει κινητικότητα.Μιλώντας στο protothema.gr, ο Brûlé αναφέρει ότι «δεν είχα ποτέ κάποιο ιδιαίτερο δεσμό με την Ελλάδα -ίσως μόνο κάποιους Έλληνες φίλους καθώς μεγάλωνα, στον Καναδά. Όμως, η Ελλάδα σήμερα και πιο συγκεκριμένα η Αθήνα, είναι έτοιμη για απογείωση, σε όλους τους τομείς. Οπωσδήποτε είναι η γεωγραφική της θέση: Πατάμε σε έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είμαστε στη Μεσόγειο. Στη γύρω περιοχή υπάρχει αστάθεια, κάτι που δεν ισχύει πια για την Ελλάδα. Ο κόσμος είναι ζωντανός, κάνει όμορφα και πρωτότυπα πράγματα, υπάρχει ανάπτυξη, καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Να σας πω πχ για την Ιταλία. Ναι, τη λατρεύουμε -αλλά η Ιταλία δεν εξελίσσεται, η ποπ κουλτούρα της παραμένει στάσιμη. Στην Ελλάδα, αντίθετα, ακόμη και στο δρόμο βλέπεις καινούργια, όμορφα πράγματα να συμβαίνουν, τα καινούργια καταστήματα, η αισθητική και τα είδη που διαθέτουν. Προσωπικά συσχετίζω αυτή την ανανέωση, όχι μόνο με την έξοδο της χώρας σας από την κρίση, αλλά και τον κόσμο της διασποράς. Στο συνέδριο πχ έδειξα τη φωτογραφία από μια υπέροχη καντίνα, στο Καβούρι.Αλλά και στην Αυστραλία, οι Έλληνες μετανάστες είναι βέβαιο ότι έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα, με στοιχεία που μετέφεραν από την πατρίδα τους. Άρα, υπάρχει μια πολύ όμορφη και δημιουργική ανταλλαγή ιδεών, ακριβώς λόγω της διασποράς».Στην επιλογή της Αθήνας για τη διοργάνωση του 6ου «Quality of Life Conference» αντί για κάποια άλλη πρωτεύουσα ή πόλη στην Ευρώπη, κρίσιμο ρόλο διαδραμάτισε η γνωριμία του Tyler Brûlé με τον Κώστα Μπακογιάννη. Η οποία, πλέον, έχει εξελιχθεί σε προσωπική φιλία. Μιλώντας για τον Καναδό εκδότη και επιχειρηματία, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει στο protothema.gr ότι «πρόκειται για μια συναρπαστική προσωπικότητα. Προφανώς ο Tyler είναι ένας ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος, με έντονη αίσθηση του ωραίου και του ποιοτικού. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας. Γι' αυτό και δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι το Monocle» Προσπάθησα επίμονα να πείσω τον Tyler Brûlé να προτιμήσει την Αθήνα, διότι πάνω από όλα, θεωρώ ότι η προβολή που κερδίζει η πόλη μας, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, μέσα από τη συνεργασία με το Monocle, είναι τεράστια, είναι παγκόσμια και είναι ακριβώς στο πνεύμα που θέλουμε: Δείχνοντας ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη, φιλόξενη, ασφαλής από κάθε άποψη, ζωντανή και πανέμορφη χώρα, που προσφέρει απέραντες δυνατότητες για να απολαύσει κανείς, όχι μόνο ένα σύντομο ταξίδι για διακοπές, αλλά ακόμη και μια πιο μόνιμη εγκατάσταση εδώ. Χρειάστηκε να μιλήσουμε πολύ για όλα αυτά με τον Tyler, να τον ξεναγήσω σε διάφορα σημεία της Αθήνας, να δει ο ίδιος και να καταλάβει τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, τα φρέσκα και όμορφα πράγματα που ξεπηδούν σχεδόν παντού. Παρά τη συμπάθεια και τη φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά μας, δεν ήταν εύκολο να πείσω τον Tyler Brûlé να πει το 'ναι' για το συνέδριο στην Αθήνα.».Σε ό,τι αφορά στο ίδιο το συνέδριο του Monocle για την «Ποιότητα της Ζωής», η συμμετοχή σε αυτό κοστίζει αρκετές εκατοντάδες ευρώ ανά άτομο -και, φυσικά, ήταν sold out. Επομένως, ήδη πριν οι ενδιαφερόμενοι φτάσουν στην Αθήνα από διάφορα σημεία του πλανήτη (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, ΗΠΑ κ.λπ), όπου τους δεξιώθηκε κατ' αρχάς ο Κώστας Μπακογιάννης στο roof garden του νεοκλασικού δημαρχιακού μεγάρου επί της οδού Αθηνάς με ένα κοκτέιλ πάρτι, το Monocle μετρούσε ήδη κέρδη.Ως προς τις καθαυτό εργασίες του συνεδρίου, η διάρθρωση της κεντρικής εκδήλωσης ήταν υποδειγματική, χωρίς τις συνήθεις μακροσκελείς εισηγήσεις, αλλά με τους εκάστοτε ομιλητές να στέκονται όρθιοι και να παρουσιάζουν τις απόψεις τους μέσα από ζωντανές «συνεντεύξεις», τις οποίες έπαιρναν στελέχη του Monocle -και κυρίως ο Tyler Brûlé. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, στην Πειραιώς και στα διαλείμματα οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να περιεργαστούν ή να αποκτήσουν αντικείμενα από ελληνικές επιχειρήσεις, επιλεγμένες βάσει των αισθητικών και ποιοτικών προδιαγραφών του Monocle.Σχεδόν όλοι οι ομιλητές είχαν παρουσιάσουν κάτι αξιοπρόσεκτο ή ακόμη και συναρπαστικό. Το protothema.gr ξεχώρισε ιδιαιτέρως τη συζήτηση με τον δρ. Philippe Schucht, διευθυντή του τμήματος νευροχειρουργικής ογκολογίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Βέρνης, ο οποίος, εντελώς εκλαϊκευμένα και με ισχυρές δόσεις χιούμορ εξήγησε γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα θαυμάσιο «μηχάνημα», γιατί δεν μπορεί να συγκρίνεται με τον αντίστοιχο του... χρυσόψαρου και πόσο μαγική είναι η ικανότητα προσαρμογής που διαθέτουμε ως ανθρώπινο είδος σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, προσόν που,Ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, μαζί με τις κυρίες Κατερίνα Γρέγου (διευθύντρια ΕΜΣΤ) και Ελίνα Κουντούρη (ΝΕΟΝ) σκιαγράφησαν πειστικά το νέο καλλιτεχνικό τοπίο που τελεί υπό δημιουργικό βρασμό αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Κοινός τόπος ανάμεσά τους η διαπίστωση ότι στην Ελλάδα έως σήμερα -και πολύ κακώς- οι εικαστικοί και λοιποί καλλιτέχνες αντιμετωπίζονται απλώς σαν χομπίστες. Όπως όμως τόνισαν και οι τρεις ομιλητές,Διαφωτιστικό ήταν επίσης το πάνελ με παράγοντες από τον τομέα των αερομεταφορών, αποτελούμενο από τον κ. Δημήτρη Γερογιάννη, CEO της Aegean Airlines, τον ομόλογό του στη Fraport Ελλάδος Alexander Zinnell και τον Anders Forslund. Ο τελευταίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Heart Aerospace, μιας μικρής αλλά καινοτόμου σουηδικής αεροπορικής βιομηχανίας η οποία κατασκευάζει ηλεκτροκίνητα μικρά αεροσκάφη.Η γνωστή κωμικός Κατερίνα Βρανά παρέδωσε επί σκηνής ξεκαρδιστικά μαθήματα ελληνικών σε στέλεχος του Monocle, η Maria Lemos μίλησε για το πώς πρέπει να προσαρμόζει κανείς τη μόδα στον εαυτό του και όχι το αντίστροφο, αλλά τα πραγματικά highlights του Συνεδρίου, υποκειμενικά πάντα μιλώντας ήταν δύο: Η εκ των έσω εμπειρία της Emma Tucker πρώτης γυναίκας στη διεύθυνση των ιστορικών Sunday Times για το πώς μπορεί να κινηθεί προς το μέλλον ένας δημοσιογραφικός οργανισμός παρά το τεράστιο βάρος της παράδοσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Emma Tucker «ο αναγνώστης σήμερα περιμένει από μια εφημερίδα την εμβάθυνση, να διαβάσει κάτι πέρα από ό,τι βρίσκει στο διαδίκτυο. Οι συνδρομητές μας δεν ικανοποιούνται παρά μόνο για τις πρωτότυπες ιστορίες, που μαρτυρούν ότι έχουμε κάνει σοβαρή έρευνα.Θέλουν μια ιστορία και, όπως αποδεικνύεται, μια καλή ιστορία τη διαβάζουν από την πρώτη έως την τελευταία λέξη του κειμένου, όσο μεγάλο και εάν είναι. Επίσης, σε ό,τι αφορά στα άρθρα γνώμης, είμαι υπερήφανη για το ότι οι Sunday Times δίνουν χώρο σε απόψεις ανθρώπων με τους οποίους εγώ διαφωνώ καθέτως».Και, οπωσδήποτε, ήταν συγκλονιστική και συγκινητική η μαρτυρία των designer Nada Debs, Rana Salam και του αρχιτέκτονα Bernard Khoury, για το πώς o Λίβανος, μετά από την περσινή έκρηξη στο λιμάνι της πόλης, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι και ισοπεδώθηκαν κτίρια, δέχεται τη βοήθεια των εκπατρισμένων πολιτών του, με μόνο στόχο την ανάκαμψη. «Η δύναμή μας ήταν, ανέκαθεν, η εξαγωγή ταλέντου, σε πολλούς τομείς» παρατήρησε ο Khoury.Ο Λίβανος θα είχε σβήσει από το χάρτη, θα είχαμε πεθάνει ως χώρα, εάν είχε διακοπεί αυτή η συνεχής παραγωγή ταλέντων».Επομένως, η Βηρυτός μπορεί να αναγεννηθεί, κυριολεκτικά μέσα από τις στάχτες των αλλεπάλληλων καταστροφών τις οποίες δεν έχει σταματήσει να υφίσταται. Το μήνυμα αυτής της τελευταίας, καταληκτήριας παρουσίασης στο συνέδριο του Monocle ήταν και το πλέον αισιόδοξο: Η ζωή δεν σταματά ποτέ και ότι ακόμη και μέσα στη χειρότερη τραγωδία, υπάρχει η ελπίδα και το σπέρμα της αναδημιουργίας.Ακολούθησε οινογευσία και οινογνωσία για τους συνέδρους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν επίλεκτα ελληνικά κρασιά. Για την τελευταία ημέρα του τριήμερου συνεδρίου, το Monocle σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων είχε προγραμματίσει ειδική ξενάγηση σε -κάθε είδους και κυρίως στα μη προφανή- αξιοθέατα της πρωτεύουσας.