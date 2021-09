Ζητούσε 2,7 εκατ. ευρώ, αλλά «έφαγε» πρόστιμο και 15 μήνες με αναστολή ο πατέρας-αρνητής των self test στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ποινή, με τριετή αναστολή, επέβαλε το, ο οποίος ήθελε να το παιδί του να παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο χωρίς να προχωρήσει σε self test , όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Κρίθηκε ένοχος για παράνομη είσοδο σε δημόσια υπηρεσία και για εξύβριση.«Δεν θα παραστώ. Ήρθα μόνο να σας ενημερώσω ότι δεν είναι αρμόδιο το δικαστήριό σας να με δικάσει. Αν προβείτε σε οποιαδήποτε απόφαση θα ενεργοποιήσω τη σύμβαση που δεν αναγνωρίζει τις εξουσίες, με όλες τις συνέπειες», δήλωσε ο πατέρας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα GRTIMES Ως μάρτυρας κατέθεσε η διευθύντρια του σχολείου η οποία περιέγραψε το περιστατικό: «Φώναζε στις εκπαιδευτικούς που έλεγαν ότι πρέπει να γίνει έλεγχος των self tests. Με απώθησε βίαια για να περάσει και οδήγησε το παιδί μέσα στην τάξη. Και οι δύο δεν φορούσαν μάσκα. Οι μαθητές επηρεάστηκαν ψυχολογικά από αυτή την κατάσταση. Φοβήθηκαν και έκλαιγαν».Ο κατηγορούμενος προκάλεσε επεισόδιο στο, σήμερα το πρωί.Ο πατέρας του μαθητή, ο οποίος αρνήθηκε να προσκομίσει την σχολική κάρτα του παιδιού του, φέρεται να έσπρωξε την διευθύντρια του σχολείου, ενώ αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα ναΥπενθυμίζεται, δε, ότι με έγγραφα που παρουσίασε... από μόνος του, ο αρνητής της μάσκας και των self test ζητούσε από τη διευθύντρια του σχολείου να πληρώσει πρόστιμο 2,7 εκατ. ευρώ για την... παραβατική της συμπεριφορά.