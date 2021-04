Lockdown: Οδικός χάρτης για «ανάσες ελευθερίας» τον Απρίλιο - Οι αποφάσεις ενόψει Πάσχα

Πώς θ' ανοίξουν τα Λύκεια από Δευτέρα - «Κλειδί» τα self test - Πώς θα τα προμηθεύονται οι μαθητές - Τι θα ισχύσει εάν διαγνωστούν θετικοί στον κορωνοϊό - Οι ενστάσεις Τσιόδρα





Ως μία από τις τελευταίες δόσεις «ανάσας ελευθερίας» από τα μέτρα του lockdown για τον μήνα Απρίλιο θεωρείται ηπου αποφασίστηκε χθες, στην συνεδρίαση των επιστημόνων.Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία τους υπό αυστηρό πλαίσιο προκειμένου να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διασπορά του κορωνοϊού αξιοποιώντας παράλληλα το εργαλείο τωνΈνα εργαλείο, το οποίο θα μας συνοδεύσει και στα επόμενα στάδια επιστροφής στην κανονικότητα καθώς η δυνατότητα για έως και 10.000.000 τεστ σε εβδομαδιαία βάση, παράλληλα με τους ελέγχους του ΕΟΔΥΗ αποστροφή του πρωθυπουργού, άλλωστε στην χθεσινή συνέντευξη που έδωσε οστο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR ήταν χαρακτηριστική. «Πιστεύω ότι πολύ σύντομα, εντός 10 ημερών από τη στιγμή που έχουν έρθει και τα υπόλοιπα self-test τα οποία έχουμε αγοράσει, θα μπορούμε να ανοίξουμε την διάθεσή τους και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Θα ξεκινήσουμε, όμως, πάλι με τους εργαζόμενους. Είναι η δεύτερη κατηγορία μεγάλου ενδιαφέροντος έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι δεν έχουμε περιστατικά μετάδοσης του ιού σε χώρους εργασίας», είπε.Στο πλαίσιο αυτό με ανοιχτό υπό όρους το, τα κέντρα αισθητικής και τα σχολεία, οι επιστήμονες το επόμενο διάστημα αναμένεται να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για το επιδημιολογικό αποτύπωμα αυτών των κινήσεων. Άλλωστε, όπως όλα δείχνουν για τον μήνα Απρίλιοαφού βασική επιδίωξη κυβέρνησης και ειδικών είναι να μην έχουμε πισωγυρίσματα, δηλαδή, οι όποιες χαλαρώσεις στα μέτρα να πρέπει να ανακληθούν λόγω επιδείνωσης.Μία ιδέα, άλλωστε έδωσε χθες και ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι όλον τον Απρίλιο τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με τα ισχύοντα μέτρα, δηλαδή με το SMS στο 13032 και τα ραντεβού είτε με τη μέθοδο του click away είτε με το click in shop. «Είμαστε στις τελευταίες 3-4 εβδομάδες της πανδημίας, ξέραμε από την αρχή ότι η κορύφωση της πανδημίας στην Ευρώπη θα ήταν το διάστημα 15 Μαρτίου-15 Απριλίου. Τον Απρίλιο τα μαγαζιά θα λειτουργούν, όπως λειτουργούν σήμερα», είπε.Τούτων δοθέντων η συζήτηση γύρω από τα μέτρα του lockdown επικεντρώνεται το επόμενο διάστημα σε τρία πράγματα: Τις διαπεριφερειακές/διαδημοτικές μετακινήσεις, την εστίαση και τα σχολεία.Για το πρώτο, και συγκεκριμένα για τις διαδημοτικές μετακινήσεις, ο κ. Μητσοτάκης έδειξε να είναι θετικός στο να επιτραπούν. «Όταν επιτρέψαμε τις διαδημοτικές μετακινήσεις είπαμε κάτι απλό: Από το να συνωστίζεται ο κόσμος στην πλατεία της γειτονιάς του είναι πολύ καλύτερο να τον αφήσουμε να κάνει μια βόλτα στην παραλία ή να πάει στους ορεινούς όγκους της Αττικής, όπου υπάρχει πάρα πολύς χώρος και δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένας κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Και πιστεύω ότι το μέτρο αυτό λειτούργησε σωστά» είπε ο πρωθυπουργός και στο ερώτημα αν θα επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις και καθημερινές, απάντησε: «Είναι κάτι το οποίο θα μας το υποδείξουν οι ειδικοί. Εφόσον δουλεύει καλά τα Σαββατοκύριακα μπορεί, πιστεύω, να γίνει και τις καθημερινές», είπε.Για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις που θα επιτρέψουν την μετακίνηση ενόψει Πάσχα στα χωριά για τους πολίτες η συζήτηση είναι πρόωρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μία πρώτη εκτίμηση αναμένεται να γίνει στα μέσα της επόμενης εβδομάδαςΓια το δεύτερο τώρα, δηλαδή την εστίαση, ο πρωθυπουργός έκανε μία πρόβλεψη καθώς όπως είπε δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσει πριν από το Πάσχα. Πάγιο αίτημα του χώρου της εστίασης αλλά και επιθυμία της κυβέρνησης είναι να δοθεί το πράσινο φως, κάτι τέτοιο, ωστόσο φαντάζει δύσκολο προς το παρόν λόγω της φύσης της εστίασης, δηλαδή της ανάγκης να υπάρχουν παρέες που αναγκαστικά βγάζουν τις μάσκες τους για να φάνε ή να πιουν.Τέλος, όσον αφορά την επιστροφή των μαθητών των δημοτικών και των γυμνασίων στις αίθουσές τους, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως φάνηκε να δίνει ένα τέλος στην συζήτηση λέγοντας το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1 πως δεν αναμένεται να συμβεί κάτι τέτοιο πριν από το Πάσχα.Σημειώνεται πάντως πως από την στιγμή που τα self tests θα είναι πλήρως διαθέσιμα στο αμέσως επόμενο διάστημα, το κριτήριο για τις αποφάσεις δεν θα είναι τα ημερήσια κρούσματα αλλά