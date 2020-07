Πανελλαδικές 2020: Τα κορίτσια που δάμασαν τις βαθμολογίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε μία δύσκολη χρονιά με όχημα τη μελέτη και το πρόγραμμα , υποψήφιοι κατάφεραν να γυρίσουν σελίδα και να βάλουν τις βάσεις για την κατάκτηση των στόχων τους.Η 17χρονημε βαθμούς που αγγίζουν την τελειότητα , όπως το 19,5 στη φυσική, θα εισαχθεί στην Ιατρική σχολή καθώς ο στόχος της είναι να γίνει γιατρός. Η χρυσή πρωταθλήτρια της Ιστιοπλοίας έχει ένα μοναδικό σερί επιτυχιών στην ιστιοπλοία κατέχοντας, μεταξύ άλλων, το Γ΄παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών , το Γ΄Ευρωπαικό πρωτάθλημα under 19 , το Β’ παγκόσμιο under 17 και το Β’ ευρωπαικό under 17 . Την ίδια ώρα η Μαρία πετυχαίνει το όνειρο χιλιάδων υποψηφίων να παίρνει το «εισιτήριο» για τις περιζήτητες Ιατρικές σχολές, προκειμένου να κατακτήσει τον επόμενο στόχο της που είναι το επάγγελμα του γιατρού.Στην ερώτηση αν θέλει να συνδυάσει την Ιατρική με τον αθλητισμό, η αριστούχος μαθήτρια δεν το αποκλείει , αφήνοντας όλες τις πόρτες για το μέλλον ανοιχτές όσον αφορά στις Ιατρικές σπουδές. «Σκέφτομαι το ενδεχόμενο να ασχοληθώ ως γιατρός με τις επιδόσεις των αθλητών αλλά δεν αποκλείω και άλλες ειδικότητες και τομείς έρευνας». Η Μαρία ξεκίνησε τον αθλητισμό από την ηλικία των 8χρονών. «Από την Τρίτη δημοτικού άρχισα προπονήσεις. Μου άρεσε πολύ η θάλασσα» λέει η 17χρονη σήμερα πρωταθλήτρια Ιστιοπλοίας που λέει ότι της αρέσει το άθλημα λόγω της θάλασσας αλλά και για την ελευθερία που σε κάνει μα αισθάνεσαι και την κυριαρχία πάνω στο σκάφος.Μυστικό επιτυχίας και για τον πρωταθλητισμό και για τις Πανελλαδικές η πειθαρχία αλλά και η προπόνηση και η μελέτη, λέει ηπου πέρασε όλα τα μαθητικά της χρόνια μεταξύ προπόνησης και διαβάσματος. «Ηταν επιλογή μου»λέει η αριστούχος μαθήτρια η οποία δεν θεωρεί ότι στερήθηκε κάτι για να καταφέρει τους στόχους.Ως «κλειδί» για να ανοίξει την πόρτα της επιτυχίας η Μαρία θεωρεί το κίνητρο που «σου δίνει δύναμη να κυνηγάς τα όνειρά σου», όπως λέει χαρακτηριστικά.Με προγραμματισμό και πάθος η 17χρονηπερνά στην Νομική σχολή, καθώς το όνειρό της από παιδί, ήταν να γίνει δικηγόρος. Η Ελισάβετ που αποφοίτησε από το 15ο Λύκειο Θεσσαλονίκης θέλει να σπουδάσει στην Νομική σχολή καθώς έχει ως στόχο , να αγωνιστεί για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ το «μυστικό της επιτυχίας» για τους πολύ υψηλούς βαθμούς ο προγραμματισμός, το πάθος, η προσήλωση στον στόχο και καθημερινή άσκηση Μελετούσε καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς αλλά και από την αρχή του λυκείου, καθώς όπως έλεγε στην οικογένειά της αυτό που ήθελε να σπουδάσει ήταν ο νόμος. "Αισθάνομαι ότι είναι η δικαίωση του αγώνα και της προσπάθειας που έχω κάνει κι αυτό με γεμίζει χαρά. Είναι το πρώτο στάδιο στο καινούργιο ταξίδι που ξεκινάει για μένα. Ένα ταξίδι που το περιμένω με ανυπομονησία κι είμαι έτοιμη να το ζήσω!" λέει η Ελισάβετ .