Mεταπτυχιακό για την εφηβική υγεία από την Ιατρική Σχολή Αθηνών

(ΕΚΠΑ) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής καιΤο Πρόγραμμα έχεικαι οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)- Master of Sciences (M.Sc.) «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»/ “Strategies of Developmental and Adolescent Health''.Σκοπός του Προγράμματος «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδουκαι άλλους ειδικούς – επαγγελματίες που πλαισιώνουν παιδιά και εφήβους, προκειμένου να αποκτήσουνΟι ανάγκες σε επίπεδο χώρας είναι σημαντικές, και διαπιστώνεται κενό αναφορικά με τη στελέχωση δομών οι οποίες απευθύνονται τεκμηριωμένα και διεπιστημονικά σε θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων. Επιπλέον, οι δομές που αναλαμβάνουν τη φροντίδα χρειάζονταιο, όπως για παράδειγμα ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ειδικούς ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 ν.3685/2008. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ιδιοχείρως ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στη Γραμματεία έως και 31 Ιουλίου 2020, καθημερινά και ώρες 10:00 και 17:00.Γραμματεία Π.Μ.Σ. (κος Αριστείδης Λορέντζος και κος Ευάγγελος Κρητικάκος - Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ),Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Παράρτημα Νοσοκομείου Παίδων "Π & Α Κυριακού", Μεσογείων 24, 6ος όροφος, Γραφείο 603, Γουδή, 115 27 Αθήνα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-7710824, 213 2009806 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00).Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση