ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 5.200 θέσεις εργασίας

:

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020, ενεργοποιούνται 5.200 νέες θέσεις εργασίας με αυξημένη επιδότηση έως 60% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών που θα προσληφθούν απόσε εννέα κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (), το «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας» αναβαθμίστηκε πρόσφατα, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων του Οργανισμού.Ειδικότερα, αναφέρεται:"Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας» αναβαθμίστηκε πρόσφατα, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων του Οργανισμού:σε: 1) Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα, 3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και 5) Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη, πέραν όσων δραστηριοποιούνται σε 6) Μεταποίηση – Βιομηχανία, 7) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 8) Υλικά – Κατασκευές και 9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).-Αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από το 50% στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού -και μη- κόστους καιγια τους κατόχους πτυχίου και από. Παραμένει στα 800 ευρώ το μήνα το ανώτατο όριο για τους κατόχους-Αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση μετά τους 15 μήνες απασχόλησηςΕπίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, επιθυμούν να δημιουργήσουν