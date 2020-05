Κορωνοϊός: Δημοσιεύτηκε νέα ΚΥΑ για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές μέχρι 24 Μαΐου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ. αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 30608/16.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες παραμένουν κλειστές στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημαπρος τον σκοπό του περιορισμού της διασποράς του, καθώς κρίθηκε ότι, εξακολουθούν να συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς της σταδιακή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, κατόπιν και της από 15.5.2020 εισήγησης τηςέναντι του κορωνοϊού COVID-19.Ειδικότερα, όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο, και σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).Xώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002).Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004).Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005).Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.τ.λ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.τ.λ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση α) τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), β) τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810].Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα.Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319].Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05].Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905).Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602).Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604].Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906).Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909).Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912).Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917).Παράλληλα, στην κοινή υπουργική απόφαση(μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωματείων, καθώς και η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας, που χρησιμοποιούν τα αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για κάποια αθλήματα, καθώς και η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τουςΤέλος, στο άρθρο 4 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι, κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, επιτρέπετα ι η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας. ενώ παράλληλα διευκρινίζεται ότι, δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2.