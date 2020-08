Τζέραρντ Μπάτλερ - Σοφία Χαρμαντά: Η άγνωστη ιστορία πίσω απo το ειδύλλιο

Μετά από τρεις μήνες αγωνιστικής απραξίας, οι ομάδες του NBA συγκεντρώθηκαν στο «Wide World of Sports Complex» του Ορλάντο, με στόχο τη συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος. Στις 31 Ιουλίου το πρώτο τζάμπολ!

Σοφία Χαρμαντά και ο Σκωτσέζος ηθοποιός Τζέραρντ Μπάτλερ για λίγες ημέρες ανάπαυλας. Το ζευγάρι ήταν καλεσμένο της Ελένα Γκάτσμπι, η οποία, εκτός από γνωστό μοντέλο, είναι και κόρη του προεδρεύοντος στο ίδρυμα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μιλούτιν Γκάτσμπι. Την παρέα τους συμπλήρωναν η άλλοτε ισχυρή γυναίκα της γαλλικής «Vogue» Καρίν Ρόιτφελντ και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Beautiful People PR Χάρης Σιανίδης.

Μπάτλερ και Χαρμαντά γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια στο κοσμικό γκαλά amfAR, με τον ηθοποιό να δείχνει αμέσως γοητευμένος από την Ελληνίδα.. Παρά το γεγονός ότι από το 2014 μέχρι και το 2016 ο κινηματογραφικός Λεωνίδας είχε σχέση με τη 48χρονη αρχιτέκτονα, φιλοξένησε τη Σοφία Χαρμαντά επί μήνες στην έπαυλή του στοόταν εκείνη ξεκινούσε καριέρα στις. Το γεγονός αυτό δημιούργησε έναν ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ τους, καθώς του έδωσε χρόνο να τη γνωρίσει καλύτερα και να φροντίσει να τη βοηθήσει φέρνοντάς τη σε επαφή με κορυφαίους ατζέντηδες της μόδας και του κινηματογράφου.. Μάλιστα όταν πριν από λίγους μήνες ο Μπάτλερ ήρθε στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχει στηδίπλα του ήταν και η Σοφία Χαρμαντά. Οσοι γνωρίζουν την ιστορία των δυο τους, δεν εξεπλάγησαν από τις φωτογραφίες που ανάρτησε οστα social media που τους δείχνουν να απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα αγκαλιά ή να χαίρονται τον ήλιο και τη θάλασσα της Κυανής ακτής πάνω στοΗταν πριν από τέσσερα χρόνια όταν το άλλοτε κορίτσι της Coppertone συμμετείχε στο Swim Week στο Μαϊάμι περπατώντας στην πασαρέλα δίπλα σε top models όπως η, ηκαι η, ενώ στα after parties βρέθηκε να συνομιλεί και με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.Η Ελληνίδα που γνωρίσαμε ως συνεργάτιδα τηςστο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 αλλά και τουστο «Βlind Taste» πλέον περνάει σημαντικό μέρος του χρόνου της στην Αμερική, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με το Next, ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία μοντέλων του κόσμου.Ατζέντης της είναι ο περίφημος, ο οποίος εκπροσωπεί και την. «Αμέσως μετά το συμβόλαιό μου με το πρακτορείο Next, μου έγινε πρόταση να συμμετάσχω στο Miami Swim Week, μια Εβδομάδα Μόδας αποκλειστικά για μαγιό. Δεν θεωρούμαι μοντέλο πασαρέλας. Επειδή όμως δύσκολα βρίσκουν μοντέλα για να δείξουν μαγιό, με επέλεξαν», λέει η ίδια με ειλικρίνεια. Σε αυτό βέβαια, συνετέλεσαν και οι άψογες αναλογίες της με ύψος 176 εκ. και βάρος 55 κιλά.Μετά από αρκετές καμπάνιες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που ασχολείται με το μόντελινγκ, η Σοφία Χαρμαντά είναι πλέον αποφασισμένη να κυνηγήσει σοβαρά μια διεθνή καριέρα με βάση τη. Ωστόσο, όπως η ίδια εξομολογείται: «Δεν είναι εύκολο να πάρεις την απόφαση και να τα εγκαταλείψεις όλα ελπίζοντας σε κάτι πιο μεγάλο».