Επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά σπάνιο ζώο στην οροσειρά της Σιέρα Νεβάδα, υπάρχουν μόνο 50 από το είδος του, δείτε φωτογραφίες
Χρειάστηκαν τρία χρόνια προσπαθειών για τα καρέ που δόθηκαν στη δημοσιότητα
Τρία χρόνια χρειάστηκαν οι επιστήμονες του Τμήματος Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια (CDFW) προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν και να αιχμαλωτίσουν προσωρινά για πρώτη φορά μια εξαιρετικά σπάνια κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα.
Η αλεπού εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο νότιο τμήμα της οροσειράς της Καλιφόρνιας με τους επιστήμονες να τοποθετούν ειδικό κολάρο προκειμένου να παρακολουθούν τις κινήσεις του άγριου ζώου
«Αυτό αποτελεί το αποκορύφωμα 10 ετών απομακρυσμένων ερευνών με κάμερες και περιττώματα για τον προσδιορισμό της εξάπλωσης της αλεπούς στη νότια Σιέρα, καθώς και τριών ετών εντατικών προσπαθειών παγίδευσης», δήλωσε η περιβαλλοντολόγος του CDFW, Τζούλια Λόσον.
Όπως εξήγησαν οι βιολόγοι, αυτή η ευκαιρία αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς την κατανόηση των σπάνιων ειδών. «Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όσα μαθαίνουμε από αυτό το ζώο με το κολάρο για να εργαστούμε προς την αποκατάσταση του πληθυσμού μακροπρόθεσμα».
Οι κόκκινες αλεπούδες της Σιέρα Νεβάδα προστατεύονται ως απειλούμενο είδος σύμφωνα με τον Νόμο για τα Απειλούμενα Είδη της Καλιφόρνιας. Εκτιμάται, δε, ότι υπάρχουν λιγότερες από 50 αλεπούδες σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Σιέρα Νεβάδα.
Check this out! CDFW biologists captured & GPS-collared an elusive Sierra Nevada Red Fox in the southern Sierra for the first time ever! Very little is known about this rare species & scientists are excited to learn more through tracking its movement. pic.twitter.com/zqxzsq6OKN— California Department of Fish and Wildlife (@CaliforniaDFW) February 10, 2026
