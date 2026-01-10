Οι 4 αλλαγές στη συμπεριφορά της γάτας σας που είναι καμπανάκι για να πάτε στον κτηνίατρο

Οι γάτες κρύβουν πολύ καλά τον πόνο και το άγχος τους, όμως με τον τρόπο τους μπορούν να δώσουν μερικά μικρά σημάδια που κάθε υπεύθυνος κηδεμόνας θα πρέπει να εντοπίσει





Όσοι και όσες από εσάς έχετε την τύχη να συμβιώνετε με μία γατούλα, τότε σίγουρα είστε καλά εξοικειωμένοι με τις συνήθειές της. Οπότε, οποιαδήποτε αλλαγή, ακόμα και μικρή, θα πρέπει να σας προβληματίσει και καλό είναι να αρχίσετε να ψάχνετε την αιτία της.







Ας δούμε, λοιπόν, τις 4 αλλαγές στη συμπεριφορά της γάτας σας που πρέπει να σας προβληματίσουν όταν τις παρατηρήσετε.



1. Αλλαγές στις συνήθειες της τουαλέτας της Οι γάτες αγαπούν την καθαριότητα και είναι πολύ τακτικές όσον αφορά την τουαλέτα. Θέλουν να έχουν μια καθαρή αμμολεκάνη, σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι ήσυχο ώστε κανείς να μην τις ενοχλεί την ώρα που κάνουν την ανάγκη τους.







Ωστόσο, υπάρχουν και τα κακά σενάρια. Υπάρχει περίπτωση η γάτα σας να αντιμετωπίζει κάποια λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, πέτρα στα νεφρά, κυστίτιδα ή ακόμα και απόφραξη της ουροδόχου κύστης. Μπορεί, λοιπόν, να έχει συνδέσει την αμμολεκάνη της με τον πόνο και γι’ αυτό να μη θέλει να τη χρησιμοποιεί και να πηγαίνει τουαλέτα εκτός. Καλέστε τον κτηνίατρό σας για να εξηγήσετε την κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Πιθανότατα να πρέπει το κατοικίδιό σας να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις και να πάρει κάποια αγωγή. Όλα αυτά πάντα με τις σύμφωνες οδηγίες του κτηνιάτρου.

2. Κρύβεται περισσότερο από το συνηθισμένο Οι γάτες έχουν την τάση να κρύβονται για να μπορούν με την ησυχία τους να παρατηρούν τον κόσμο αλλά και να ησυχάζουν. Όμως, υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Αν η γατούλα σας κρύβεται περισσότερο από το συνηθισμένο, υπάρχει περίπτωση να είναι άρρωστη, αγχωμένη ή να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη αλλαγή. Σκεφτείτε αν έχει συμβεί κάτι τώρα τελευταία που να την τάραξε, όπως για παράδειγμα μια μετακόμιση. Αν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε πιθανότατα να είναι άρρωστη ή να πονάει. Προσπαθήστε να την ψηλαφίσετε για να δείτε αν ο πόνος είναι μυικός. Φυσικά, ο κτηνίατρος πάντα είναι ο καλύτερος σύμβουλος γι’ αυτό καλό είναι να επικοινωνήσετε μαζί του για περαιτέρω οδηγίες και συμβουλές.



3. Γίνεται επιθετική και ευερέθιστη Μια εμφανής αλλαγή στη συμπεριφορά της γάτας σας μπορεί να αποτελέσει λόγο ανησυχίας και ίσως χρειαστεί μια επίσκεψη στον κτηνίατρο για να βρει την αιτία του προβλήματος. Αν, λοιπόν, η γάτα σας έγινε ξαφνικά επιθετική και ευερέθιστη απέναντι σε ανθρώπους και ζώα, τότε υπάρχει πιθανότατα να πονάει, να έχει θέμα με την όραση και την ακοή της οπότε να νιώθει ευάλωτη, μπορεί να έχει υπερθυρεοειδισμό, υπέρταση ακόμα ή και όγκο στον εγκέφαλο. Φυσικά όταν λέμε επιθετικότητα, δεν εννοούμε ότι ξαφνικά σας γρατζούνισε όταν την χαϊδεύατε. Εννοούμε ενώ γενικά είναι ήρεμη, ξαφνικά να μην σας πλησιάζει, να βγάζει νύχια, να σηκώνει την ράχη της και να βγάζει περίεργους ήχους (νιαουρίσματα και συριγμό).



4. Δεν σκαρφαλώνει στο ονυχοδρόμιο ή τους καναπέδες Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στις γάτες αρέσει να σκαρφαλώνουν, να πηδάνε από τον έναν καναπέ στον άλλον, να κάθονται σε ψηλά μέρη. Μια αλλαγή της γάτας σας σε αυτές τις συνήθειες, θα πρέπει να σας προβληματίσει γιατί μπορεί να έχει χτυπήσει κάπου και να πονάει, μπορεί να μην βλέπει καλά και να μην μπορεί να υπολογίσει τις αποστάσεις ή μπορεί να έχει αρθρίτιδα. Καλό είναι να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας.



Συνοψίζοντας Φυσικά, αυτές είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές στη συμπεριφορά και τις συνήθειες της γάτας σας που καλό είναι να ψάξετε γιατί συμβαίνουν. Άλλες αλλαγές μπορεί να είναι η μειωμένη ή υπερβολική όρεξη για φαγητό, η κακή διάθεση και η άρνηση να παίξει μαζί σας ή με τα αγαπημένα της παιχνίδια, η αλλαγή στο βάρος της και το υπερβολικό νιαούρισμα. Επειδή, λοιπόν, οι γάτες δύσκολα δείχνουν τι τους συμβαίνει, αυτά είναι μικρές ενδείξεις τις οποίες όταν δείτε, καλό είναι να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας.