Πέντε ημέρες για επίδομα έως 1.438 ευρώ – Ποιοι το δικαιούνται και πώς γίνεται η αίτηση
Πέντε ημέρες για επίδομα έως 1.438 ευρώ – Ποιοι το δικαιούνται και πώς γίνεται η αίτηση
Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για το ειδικό εποχικό βοήθημα του 2026 - Ποιοι εργαζόμενοι στον τουρισμό, την εστίαση, τις οικοδομές και άλλους κλάδους μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ, πόσα ένσημα απαιτούνται και τι ισχύει για το επίδομα ανεργίας
UPD:
Μόλις πέντε ημέρες απομένουν για την υποβολή αιτήσεων στο ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, καθώς η ηλεκτρονική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.
Η ενίσχυση κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο, και αφορά εργαζόμενους σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από εποχική απασχόληση, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι οικοδομές, τα δάση, οι καλλιτεχνικές παραγωγές και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.
Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν αποτελεί γενικό επίδομα για όλους τους ανέργους. Πρόκειται για ετήσια οικονομική παροχή προς συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα απαιτούμενα ασφαλιστικά και εργασιακά κριτήρια.
Για το 2026 λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος κατά το 2025.
Σημαντικό είναι επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο δικαιούχος μπορεί να εξακολουθεί να εργάζεται όταν υποβάλλει αίτηση. Δεν απαιτείται, δηλαδή, όλοι οι αιτούντες να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.
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Η ενίσχυση κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο, και αφορά εργαζόμενους σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από εποχική απασχόληση, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι οικοδομές, τα δάση, οι καλλιτεχνικές παραγωγές και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.
Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν αποτελεί γενικό επίδομα για όλους τους ανέργους. Πρόκειται για ετήσια οικονομική παροχή προς συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα απαιτούμενα ασφαλιστικά και εργασιακά κριτήρια.
Για το 2026 λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος κατά το 2025.
Σημαντικό είναι επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο δικαιούχος μπορεί να εξακολουθεί να εργάζεται όταν υποβάλλει αίτηση. Δεν απαιτείται, δηλαδή, όλοι οι αιτούντες να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
UPD:
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