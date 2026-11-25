Μόλις πέντε ημέρες απομένουν για την υποβολή αιτήσεων στο ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, καθώς η ηλεκτρονική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.Η ενίσχυση κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο, και αφορά εργαζόμενους σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από εποχική απασχόληση, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι οικοδομές, τα δάση, οι καλλιτεχνικές παραγωγές και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.Το ειδικό εποχικό βοήθημα δεν αποτελεί γενικό επίδομα για όλους τους ανέργους. Πρόκειται για ετήσια οικονομική παροχή προς συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα απαιτούμενα ασφαλιστικά και εργασιακά κριτήρια.Για το 2026 λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος κατά το 2025.Σημαντικό είναι επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο δικαιούχος μπορεί να εξακολουθεί να εργάζεται όταν υποβάλλει αίτηση. Δεν απαιτείται, δηλαδή, όλοι οι αιτούντες να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.