Οι μισθοί για τις 200 θέσεις εργασίας

Άνοιξε σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 11:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για 200 θέσεις εργασίας στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με μηνιαίες μικτές αποδοχές από 1.090 έως 1.200 ευρώ.Το νέο πρόγραμμα αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και προβλέπει πλήρη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, επιλέγοντας μία κατηγορία εκπαίδευσης, μία ειδικότητα και έως τρεις υπηρεσίες στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59.Η επιλογή δεν γίνεται με σειρά προτεραιότητας στην υποβολή των αιτήσεων, αλλά με σύστημα μοριοδότησης που λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια της ανεργίας, το εισόδημα, την ηλικία, τα ανήλικα παιδιά και την αναπηρία.Οι αποδοχές διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία της θέσης.