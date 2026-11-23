Porous Terraces: Κατοικίες στην Αθήνα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
Porous Terraces: Κατοικίες στην Αθήνα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
Το έργο των Deplot Architects αναδείχθηκε Winner στην κατηγορία Architecture / Green Architecture των DNA Paris Design Awards
Η ελληνική αρχιτεκτονική σκηνή προσθέτει μία ακόμη ηχηρή διεθνή διάκριση. Το Porous Terraces, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων που σχεδίασε η Deplot Architects για μια πολυσύχναστη λεωφόρο της Αθήνας, τιμήθηκε με τον τίτλο του Winner στην κατηγορία Architecture / Green Architecture των DNA Paris Design Awards, του διεθνούς θεσμού που επιβραβεύει την καινοτομία στην αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό. Το κτίριο, εννέα ορόφων και συνολικής επιφάνειας 2.450 τ.μ., απαντά σε ένα ερώτημα που απασχολεί κάθε σύγχρονη μητρόπολη: μπορεί η αρχιτεκτονική μορφή να μετατρέψει έναν πυκνό και θορυβώδη οδικό άξονα σε μια ήσυχη, κλιματικά προσαρμοσμένη όαση φιλοξενίας; Η πρόταση των Deplot Architects δείχνει ότι μπορεί, και μάλιστα χωρίς συμβιβασμούς στην πολυτέλεια.]
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Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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