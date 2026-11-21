Wall Street: «Αρμαγεδδών» στις τεχνολογικές μετοχές – Εξαϋλώνονται τρισεκατομμύρια από την αγορά
Wall Street: «Αρμαγεδδών» στις τεχνολογικές μετοχές – Εξαϋλώνονται τρισεκατομμύρια από την αγορά
Σε bear market βυθίστηκε ο Nasdaq, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομάδα από την πανδημία, καθώς οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν μαζικές ρευστοποιήσεις, με Nvidia και Anthropic στο επίκεντρο
Οι αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές βυθίστηκαν σε bear market την Παρασκευή, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς οι φόβοι για επιβράδυνση της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων στη Wall Street.
Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 κατρακύλησε κατά 5,6% την Παρασκευή, ανεβάζοντας τις εβδομαδιαίες απώλειές του στο 10,4%, στη χειρότερη επίδοση των τελευταίων έξι και πλέον ετών. Ο δείκτης έχει πλέον υποχωρήσει κατά 20% από το ενδοσυνεδριακό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου, φτάνοντας στο όριο που παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο σε bear market, δηλαδή σε πτωτική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq 100 κατρακύλησε κατά 5,6% την Παρασκευή, ανεβάζοντας τις εβδομαδιαίες απώλειές του στο 10,4%, στη χειρότερη επίδοση των τελευταίων έξι και πλέον ετών. Ο δείκτης έχει πλέον υποχωρήσει κατά 20% από το ενδοσυνεδριακό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου, φτάνοντας στο όριο που παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο σε bear market, δηλαδή σε πτωτική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα