Wall Street: «Αρμαγεδδών» στις τεχνολογικές μετοχές – Εξαϋλώνονται τρισεκατομμύρια από την αγορά

Σε bear market βυθίστηκε ο Nasdaq, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομάδα από την πανδημία, καθώς οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν μαζικές ρευστοποιήσεις, με Nvidia και Anthropic στο επίκεντρο