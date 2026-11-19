NASA: Πώς πρέπει να είναι οι αστροναύτες που θα ζουν και θα εργάζονται στη Σελήνη – Οι απαιτήσεις για την αποστολή
NASA: Πώς πρέπει να είναι οι αστροναύτες που θα ζουν και θα εργάζονται στη Σελήνη – Οι απαιτήσεις για την αποστολή
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ξεκινά νέα διαδικασία επιλογής αστροναυτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη δημιουργία σεληνιακής βάσης και στην προετοιμασία των πρώτων επανδρωμένων αποστολών στον Άρη
Η NASA ανακοίνωσε την έναρξη αναζήτησης μιας νέας γενιάς αστροναυτών, με στόχο την επιλογή ανθρώπων που θα μπορούσαν στο μέλλον να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη, συμβάλλοντας παράλληλα στην προετοιμασία των επανδρωμένων αποστολών προς τον Άρη.
Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του προγράμματος Artemis, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία γνωστοποίησε ότι οι νέοι αστροναύτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη «διαμόρφωση του μέλλοντος της ανθρωπότητας στο διάστημα». Η NASA προγραμματίζει τη δημιουργία μιας επανδρωμένης βάσης στη Σελήνη, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τις πρώτες αποστολές ανθρώπων στον Άρη.
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι η τελική επιλογή των υποψηφίων θα έχει ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2027, ώστε να ακολουθήσει η εκπαίδευση της νέας ομάδας αστροναυτών. Η προηγούμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είχε πραγματοποιηθεί το 2024, με τη NASA να επιλέγει τελικά τον Σεπτέμβριο του 2025 δέκα νέους αστροναύτες, μέσα από περισσότερες από 8.000 αιτήσεις.
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Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του προγράμματος Artemis, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία γνωστοποίησε ότι οι νέοι αστροναύτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη «διαμόρφωση του μέλλοντος της ανθρωπότητας στο διάστημα». Η NASA προγραμματίζει τη δημιουργία μιας επανδρωμένης βάσης στη Σελήνη, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζει τις πρώτες αποστολές ανθρώπων στον Άρη.
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι η τελική επιλογή των υποψηφίων θα έχει ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2027, ώστε να ακολουθήσει η εκπαίδευση της νέας ομάδας αστροναυτών. Η προηγούμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είχε πραγματοποιηθεί το 2024, με τη NASA να επιλέγει τελικά τον Σεπτέμβριο του 2025 δέκα νέους αστροναύτες, μέσα από περισσότερες από 8.000 αιτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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