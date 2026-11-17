Έντουαρντ και Μπέτσι Κοέν: Το ζευγάρι των πετυχημένων Αμερικανών επιχειρηματιών και τα «μυστικά» της πρόσφατης τιμητικής τους πολιτογράφησης ως Έλληνες

Ο Έντουαρντ και η Μπέτσι Κοέν είναι ένα αξιοσέβαστο ζευγάρι πετυχημένων Αμερικανών επιχειρηματιών, με καταγωγή από τη Φιλαδέλφεια και σημερινή διαμονή σε Νέα Υόρκη και Φλόριντα