Έντουαρντ και Μπέτσι Κοέν: Το ζευγάρι των πετυχημένων Αμερικανών επιχειρηματιών και τα «μυστικά» της πρόσφατης τιμητικής τους πολιτογράφησης ως Έλληνες
Έντουαρντ και Μπέτσι Κοέν: Το ζευγάρι των πετυχημένων Αμερικανών επιχειρηματιών και τα «μυστικά» της πρόσφατης τιμητικής τους πολιτογράφησης ως Έλληνες
Ο Έντουαρντ και η Μπέτσι Κοέν είναι ένα αξιοσέβαστο ζευγάρι πετυχημένων Αμερικανών επιχειρηματιών, με καταγωγή από τη Φιλαδέλφεια και σημερινή διαμονή σε Νέα Υόρκη και Φλόριντα
Ενεργότατων μάλιστα, παρότι διάγουν αισίως την ένατη δεκαετία της ζωής τους, πάνω από έξι από αυτές παντρεμένοι, -από το 1965-, αφού γνωρίστηκαν λίγο νωρίτερα, όταν ήταν συμφοιτητές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια. Ένα ζευγάρι, που ανάμεσα στα πολλά κοινά τους στοιχεία που τους κράτησαν αγαπημένους και ενωμένους όλα αυτά τα χρόνια, ξεχωρίζει και ένα που μας ενδιαφέρει πολύ ως Έλληνες: λατρεύουν στην κυριολεξία τη χώρα μας και κάθε τι το ελληνικό, από την αρχαιότητα (ιδίως) μέχρι και σήμερα.
Έχουν επισκεφθεί πολλές φορές μαζί την Ελλάδα. Πρώτος ο Έντουαρντ Κοέν από το 1961, ο οποίος έχει μελετήσει πολύ βαθιά την αρχαία ελληνική ιστορία, την οικονομία και τον πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας, ειδικότερα μάλιστα της Αθήνας, έχει συγγράψει πάρα πολλά βιβλία και έχει δημοσιεύσει αναρίθμητα σχετικά άρθρα, ενώ έχει επίσης τιμηθεί επανειλημμένα από αμερικανικούς και ελληνικούς οργανισμούς και φορείς για το συγκεκριμένο έργο του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Έχουν επισκεφθεί πολλές φορές μαζί την Ελλάδα. Πρώτος ο Έντουαρντ Κοέν από το 1961, ο οποίος έχει μελετήσει πολύ βαθιά την αρχαία ελληνική ιστορία, την οικονομία και τον πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας, ειδικότερα μάλιστα της Αθήνας, έχει συγγράψει πάρα πολλά βιβλία και έχει δημοσιεύσει αναρίθμητα σχετικά άρθρα, ενώ έχει επίσης τιμηθεί επανειλημμένα από αμερικανικούς και ελληνικούς οργανισμούς και φορείς για το συγκεκριμένο έργο του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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