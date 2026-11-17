Σήμερα οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία, πώς θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό

Οι προβλέψεις της Κομισιόν καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις παραδοχές στις οποίες θα στηρίζεται ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου