Σήμερα οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία, πώς θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό
Σήμερα οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία, πώς θα επηρεάσουν τον προϋπολογισμό
Οι προβλέψεις της Κομισιόν καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις παραδοχές στις οποίες θα στηρίζεται ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
Μετά από εννέα μήνες διεθνούς κρίσης στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης και τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιεί σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τις φθινοπωρινές προβλέψεις της για την πορεία της ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας, με ορίζοντα έως το 2028.
Οι προβλέψεις της Κομισιόν καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό όμως και τις παραδοχές στις οποίες θα στηρίζεται ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.
Στη βάση αυτή, οι προβλέψεις της Κομισιόν έρχονται να αναθεωρήσουν τις παραδοχές του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2027, το οποίο κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 5 Οκτωβρίου, στο οποίο προέβλεπε ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% το 2027, πληθωρισμό 3,8% το 2026 και 2,6% το 2027, καθώς και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ φέτος και 3,3% του χρόνου. Το χρέος προβλεπόταν επίσης να υποχωρήσει από 136,7% του ΑΕΠ το 2026 σε 128,8% το 2027.
Ωστόσο στο σκέλος του πληθωρισμού, όλες οι ενδείξεις συνηγορούν για αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα πάνω: σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν αναμένει μέσο ετήσιο πληθωρισμό 3,9% για το 2026 και 2,8% για το 2027, δηλαδή υψηλότερα από τα 3,8% και 2,6% που προέβλεπε το ελληνικό προσχέδιο. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας εντείνει τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και καθιστά πιο δύσκολη τη διαχείριση των ανατιμήσεων και των κοινωνικών αντισταθμίσεων στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού.
Αντίθετα, στο μέτωπο της ανάπτυξης οι εκτιμήσεις δεν είναι ακόμη οριστικές. Με βάση τις ανοιξιάτικες προβλέψεις της, η Κομισιόν προέβλεπε ανάπτυξη 1,8% για το 2026 και 1,6% για το 2027, ενώ το ελληνικό προσχέδιο είναι σαφώς πιο αισιόδοξο με 2% και 2,3% αντίστοιχα. Στη μάχη αυτή, με βάση τα ως τώρα στοιχεία, οι προβλέψεις της Αθήνας φαίνεται να υπερτερούν των εκτιμήσεων των Βρυξελλών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι προβλέψεις της Κομισιόν καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό όμως και τις παραδοχές στις οποίες θα στηρίζεται ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.
Στη βάση αυτή, οι προβλέψεις της Κομισιόν έρχονται να αναθεωρήσουν τις παραδοχές του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2027, το οποίο κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 5 Οκτωβρίου, στο οποίο προέβλεπε ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% το 2027, πληθωρισμό 3,8% το 2026 και 2,6% το 2027, καθώς και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ φέτος και 3,3% του χρόνου. Το χρέος προβλεπόταν επίσης να υποχωρήσει από 136,7% του ΑΕΠ το 2026 σε 128,8% το 2027.
Ωστόσο στο σκέλος του πληθωρισμού, όλες οι ενδείξεις συνηγορούν για αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα πάνω: σύμφωνα με πληροφορίες, η Κομισιόν αναμένει μέσο ετήσιο πληθωρισμό 3,9% για το 2026 και 2,8% για το 2027, δηλαδή υψηλότερα από τα 3,8% και 2,6% που προέβλεπε το ελληνικό προσχέδιο. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας εντείνει τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και καθιστά πιο δύσκολη τη διαχείριση των ανατιμήσεων και των κοινωνικών αντισταθμίσεων στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού.
Αντίθετα, στο μέτωπο της ανάπτυξης οι εκτιμήσεις δεν είναι ακόμη οριστικές. Με βάση τις ανοιξιάτικες προβλέψεις της, η Κομισιόν προέβλεπε ανάπτυξη 1,8% για το 2026 και 1,6% για το 2027, ενώ το ελληνικό προσχέδιο είναι σαφώς πιο αισιόδοξο με 2% και 2,3% αντίστοιχα. Στη μάχη αυτή, με βάση τα ως τώρα στοιχεία, οι προβλέψεις της Αθήνας φαίνεται να υπερτερούν των εκτιμήσεων των Βρυξελλών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα