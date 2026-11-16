Financial Times: Η Ελλάδα απρόσμενο επενδυτικό καταφύγιο – Γιατί οι ξένοι δεν μπορούν πλέον να την αγνοούν

Το δημοσίευμα αναδεικνύει την εκρηκτική ανάκαμψη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με την κεφαλαιοποίηση του δείκτη MSCI Greece να έχει αυξηθεί περισσότερο από 20 φορές σε σχέση με το 2013