Όταν πετούσαμε με κοστούμι, σαμπάνια και ανοιχτά τασάκια – Πώς ήταν τα αεροπορικά ταξίδια τη δεκαετία του ’80

Το μακρινό 1980 το αεροπορικό ταξίδι δεν μετριόταν σε αλγοριθμικά δυναμικούς ναύλους, ψηφιακούς κωδικούς QR και ώρες απομόνωσης πίσω από ακουστικά ακύρωσης θορύβου αλλά αντίθετα σε βελούδινες μοκέτες, χάρτινα εισιτήρια με καρμπόν και τον ήχο των μεταλλικών μαχαιροπίρουνων πάνω σε πορσελάνη στα τριάντα χιλιάδες πόδια