Όταν πετούσαμε με κοστούμι, σαμπάνια και ανοιχτά τασάκια – Πώς ήταν τα αεροπορικά ταξίδια τη δεκαετία του ’80
Όταν πετούσαμε με κοστούμι, σαμπάνια και ανοιχτά τασάκια – Πώς ήταν τα αεροπορικά ταξίδια τη δεκαετία του ’80
Το μακρινό 1980 το αεροπορικό ταξίδι δεν μετριόταν σε αλγοριθμικά δυναμικούς ναύλους, ψηφιακούς κωδικούς QR και ώρες απομόνωσης πίσω από ακουστικά ακύρωσης θορύβου αλλά αντίθετα σε βελούδινες μοκέτες, χάρτινα εισιτήρια με καρμπόν και τον ήχο των μεταλλικών μαχαιροπίρουνων πάνω σε πορσελάνη στα τριάντα χιλιάδες πόδια
Σε εκείνη τη δεκαετία, το να επιβιβάζεται κανείς σε ένα αεροπλάνο, φορώντας σχεδόν υποχρεωτικά κοστούμι και γραβάτα αποτελούσε ακόμη μια ιεροτελεστία κοσμοπολιτισμού, όπου ο χρόνος κυλούσε πιο αργά και η απόσταση είχε πραγματικό βάρος. Μέσα από τις αναμνήσεις ενός βετεράνου των αιθέρων που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1986 στη γαλλική αεροπορική εταιρεία UTA και υπηρέτησε επί 34 συναπτά έτη την Air France, την KLM και τη συμμαχία SkyTeam, αναδύεται το πορτρέτο μιας βιομηχανίας που μεταμορφώθηκε ριζικά από μια χειροποίητη, σχεδόν αριστοκρατική εμπειρία φιλοξενίας σε μια άψογα βιομηχανοποιημένη μηχανή μεταφοράς μαζών.
Χάρτινα Εισιτήρια, Καρτέλ και Ταξίδια με «Ανάσες»
Για τον αμύητο παρατηρητή, η εξωτερική σιλουέτα ενός σύγχρονου Boeing 787 ή ενός Airbus A350 μοιάζει να αποτελεί απλή συνέχεια των αεροσκαφών της δεκαετίας του ’80, όπως το Boeing 767 ή το Airbus A300. Στην πραγματικότητα, όμως, ολόκληρο το οικοσύστημα γύρω από την πτήση λειτουργούσε με εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Πολύ πριν από την έλευση του διαδικτύου όταν το γαλλικό Minitel προσέφερε ελάχιστες δυνατότητες η αγορά ενός εισιτηρίου προϋπέθετε τηλεφωνική επικοινωνία ή επίσκεψη σε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες διατηρούσαν επιβλητικά καταστήματα στις πιο αριστοκρατικές λεωφόρους του πλανήτη, από τα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι μέχρι το νούμερο 666 της 5ης Λεωφόρου στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Χάρτινα Εισιτήρια, Καρτέλ και Ταξίδια με «Ανάσες»
Για τον αμύητο παρατηρητή, η εξωτερική σιλουέτα ενός σύγχρονου Boeing 787 ή ενός Airbus A350 μοιάζει να αποτελεί απλή συνέχεια των αεροσκαφών της δεκαετίας του ’80, όπως το Boeing 767 ή το Airbus A300. Στην πραγματικότητα, όμως, ολόκληρο το οικοσύστημα γύρω από την πτήση λειτουργούσε με εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Πολύ πριν από την έλευση του διαδικτύου όταν το γαλλικό Minitel προσέφερε ελάχιστες δυνατότητες η αγορά ενός εισιτηρίου προϋπέθετε τηλεφωνική επικοινωνία ή επίσκεψη σε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες διατηρούσαν επιβλητικά καταστήματα στις πιο αριστοκρατικές λεωφόρους του πλανήτη, από τα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι μέχρι το νούμερο 666 της 5ης Λεωφόρου στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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