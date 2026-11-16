Ποιοι μπαίνουν στη λίστα ελέγχων της εφορίας: Το «προφίλ κινδύνου», τα ακίνητα και ο στόχος για 3,2 δισ. εισπράξεις
Ποιοι μπαίνουν στη λίστα ελέγχων της εφορίας: Το «προφίλ κινδύνου», τα ακίνητα και ο στόχος για 3,2 δισ. εισπράξεις
Στο στόχαστρο όσοι μετά τις νέες ψηφιακές διασταυρώσεις έχουν τις ισχυρότερες ενδείξεις για αδήλωτα ποσά
Αποκλίσεις ανάμεσα στις εισπράξεις μέσω POS και στα έσοδα που εμφανίζονται στο myDATA, διαφορές στις δηλώσεις ΦΠΑ και επαναλαμβανόμενες καταθέσεις που δεν εξηγούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα ανεβάζουν επιχειρήσεις και φορολογουμένους στη λίστα των ελέγχων της εφορίας. Στην τελική ευθεία του 2026, η ΑΑΔΕ βάζει μπροστά τις υποθέσεις με τις ισχυρότερες ενδείξεις για αδήλωτα έσοδα, ενώ στο μέτωπο των εισπράξεων έχει θέσει ετήσιο στόχο 3,2 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη.
Σύγκριση στοιχείων
Το «προφίλ κινδύνου» προκύπτει από τη σύγκριση στοιχείων που η ΑΑΔΕ αντλεί από διαφορετικά συστήματα για τον ίδιο φορολογούμενο. Με εργαλεία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και Tεχνητής Nοημοσύνης, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να εντοπίζει τις αποκλίσεις και να ιεραρχεί τις υποθέσεις που θα αναλάβουν οι ελεγκτές.
Oταν, για παράδειγμα, οι εισπράξεις με κάρτα εμφανίζονται συστηματικά υψηλότερες από τα έσοδα που έχει διαβιβάσει μια επιχείρηση, η διαφορά αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν αποτυπώνεται και στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σύγκριση στοιχείων
Το «προφίλ κινδύνου» προκύπτει από τη σύγκριση στοιχείων που η ΑΑΔΕ αντλεί από διαφορετικά συστήματα για τον ίδιο φορολογούμενο. Με εργαλεία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και Tεχνητής Nοημοσύνης, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να εντοπίζει τις αποκλίσεις και να ιεραρχεί τις υποθέσεις που θα αναλάβουν οι ελεγκτές.
Oταν, για παράδειγμα, οι εισπράξεις με κάρτα εμφανίζονται συστηματικά υψηλότερες από τα έσοδα που έχει διαβιβάσει μια επιχείρηση, η διαφορά αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν αποτυπώνεται και στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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