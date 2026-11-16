Γιατί οι πλούσιοι επενδυτές του εξωτερικού θέλουν τώρα πολυτελή σπίτια στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών αποκτά ολοένα πιο διεθνή χαρακτήρα, καθώς περίπου το 45% των αιτημάτων προέρχεται από το εξωτερικό