Γιατί οι πλούσιοι επενδυτές του εξωτερικού θέλουν τώρα πολυτελή σπίτια στην Ελλάδα
Γιατί οι πλούσιοι επενδυτές του εξωτερικού θέλουν τώρα πολυτελή σπίτια στην Ελλάδα
Η ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών αποκτά ολοένα πιο διεθνή χαρακτήρα, καθώς περίπου το 45% των αιτημάτων προέρχεται από το εξωτερικό
Αναβαθμισμένο ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη των πολυτελών ακινήτων διεκδικεί η Ελλάδα, αυξάνοντας συνεχώς την ελκυστικότητά της για τους εύπορους επενδυτές του εξωτερικού.
Παράγοντες όπως οι τιμές, οι οποίες παρά τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με άλλες αγορές της Νότιας Ευρώπης ειδικά στα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών αλλά και το θετικό αίσθημα εμπιστοσύνης των επενδυτών λόγω θετικού οικονομικού και επενδυτικού κλίματος συνθέτουν σε αυτή τη συγκυρία την εικόνα μιας αγοράς που δεν προσελκύει πλέον αγοραστές μόνο για τον ήλιο, τη θάλασσα και την ποιότητα ζωής, αλλά και για τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης διατήρησης και μεταβίβασης του πλούτου, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα της διεθνούς εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών Engel & Völkers. Μάλιστα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των αγορών που εξετάζει η έρευνα ως προς το ποσοστό των συναλλαγών πολυτελών ακινήτων με βασικό κίνητρο τη διαφύλαξη περιουσίας.
Η ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών αποκτά ολοένα πιο διεθνή χαρακτήρα, καθώς περίπου το 45% των αιτημάτων προέρχεται από το εξωτερικό. Μεταξύ των χωρών προέλευσης των ενδιαφερόμενων αγοραστών περιλαμβάνονται η Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, με τη ζήτηση από Αμερικανούς επενδυτές να εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη. Η διαφύλαξη περιουσίας βρίσκεται πίσω από το 51% περίπου των συναλλαγών στην ελληνική αγορά, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στη μελέτη, αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο ρόλο της ακίνητης περιουσίας στον μακροπρόθεσμο οικονομικό και οικογενειακό σχεδιασμό.
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Παράγοντες όπως οι τιμές, οι οποίες παρά τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με άλλες αγορές της Νότιας Ευρώπης ειδικά στα ακίνητα υψηλών προδιαγραφών αλλά και το θετικό αίσθημα εμπιστοσύνης των επενδυτών λόγω θετικού οικονομικού και επενδυτικού κλίματος συνθέτουν σε αυτή τη συγκυρία την εικόνα μιας αγοράς που δεν προσελκύει πλέον αγοραστές μόνο για τον ήλιο, τη θάλασσα και την ποιότητα ζωής, αλλά και για τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης διατήρησης και μεταβίβασης του πλούτου, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα της διεθνούς εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών Engel & Völkers. Μάλιστα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των αγορών που εξετάζει η έρευνα ως προς το ποσοστό των συναλλαγών πολυτελών ακινήτων με βασικό κίνητρο τη διαφύλαξη περιουσίας.
Η ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών αποκτά ολοένα πιο διεθνή χαρακτήρα, καθώς περίπου το 45% των αιτημάτων προέρχεται από το εξωτερικό. Μεταξύ των χωρών προέλευσης των ενδιαφερόμενων αγοραστών περιλαμβάνονται η Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, με τη ζήτηση από Αμερικανούς επενδυτές να εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη. Η διαφύλαξη περιουσίας βρίσκεται πίσω από το 51% περίπου των συναλλαγών στην ελληνική αγορά, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στη μελέτη, αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο ρόλο της ακίνητης περιουσίας στον μακροπρόθεσμο οικονομικό και οικογενειακό σχεδιασμό.
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