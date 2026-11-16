Οι πλούσιοι ζητούν περισσότερη πολυτέλεια και οι εταιρείες «ξηλώνουν» τα αεροπλάνα - Η British Airways και η Virgin Atlantic ανάμεσα στις αεροπορικές που αναβαθμίζουν τις καμπίνες των αεροσκαφών τους - Τι δηλώνουν στους Financial Times