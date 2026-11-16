Πανάκριβα εισιτήρια, γεμάτες business class: Το παράδοξο που αλλάζει τις αερομεταφορές
Πανάκριβα εισιτήρια, γεμάτες business class: Το παράδοξο που αλλάζει τις αερομεταφορές
Οι πλούσιοι ζητούν περισσότερη πολυτέλεια και οι εταιρείες «ξηλώνουν» τα αεροπλάνα - Η British Airways και η Virgin Atlantic ανάμεσα στις αεροπορικές που αναβαθμίζουν τις καμπίνες των αεροσκαφών τους - Τι δηλώνουν στους Financial Times
UPD:
Σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ανεβαίνουν και το κόστος των καυσίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί, οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου επιλέγουν να επενδύσουν δισεκατομμύρια στην πολυτέλεια. Αντί να περιορίσουν τις δαπάνες τους, αυξάνουν τις θέσεις business class και premium economy, εκτιμώντας ότι η ζήτηση για ακριβότερα και πιο άνετα ταξίδια θα παραμείνει ισχυρή τα επόμενα χρόνια.
Η British Airways ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου των Airbus A380, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου ύψους 7 δισ. στερλινών, που, σύμφωνα με τους Financial Times, θα την καταστήσει τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο ως προς τη χωρητικότητα σε θέσεις business class.
Την ίδια στιγμή, η Virgin Atlantic σχεδιάζει να αυξήσει κατά 30% τις θέσεις υψηλότερης κατηγορίας μέσα στην επόμενη τετραετία, επενδύοντας στην αυξανόμενη προθυμία των ταξιδιωτών να πληρώνουν περισσότερα για καλύτερες υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η British Airways ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου των Airbus A380, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου ύψους 7 δισ. στερλινών, που, σύμφωνα με τους Financial Times, θα την καταστήσει τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο ως προς τη χωρητικότητα σε θέσεις business class.
Την ίδια στιγμή, η Virgin Atlantic σχεδιάζει να αυξήσει κατά 30% τις θέσεις υψηλότερης κατηγορίας μέσα στην επόμενη τετραετία, επενδύοντας στην αυξανόμενη προθυμία των ταξιδιωτών να πληρώνουν περισσότερα για καλύτερες υπηρεσίες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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