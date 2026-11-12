Wall Street: Από ποια πανεπιστήμια αποφοίτησαν και πώς ξεκίνησαν την καριέρα τους 25 ανερχόμενα στελέχη

Αδιαμφισβήτητα, δεν υπάρχει μία και μοναδική «συνταγή επιτυχίας» που οδηγεί στην επαγγελματική ανέλιξη στη Wall Street. Ωστόσο, ορισμένα πανεπιστήμια και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εφαλτήρια για όσους φιλοδοξούν να φτάσουν σε υψηλόβαθμες θέσεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο.Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του Business Insider για τους 25 επαγγελματίες που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα Rising Stars of Wall Street, η οποία αναδεικνύει τη νέα γενιά στελεχών των επενδυτικών τραπεζών, των hedge funds και των εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων.Από τους 25 ανερχόμενους επαγγελματίες, οι 11 έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμια της Ivy League, περισσότεροι από διπλάσιοι σε σχέση με τους πέντε της περσινής λίστας. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί ξεκίνησαν την καριέρα τους από τέσσερις κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς ομίλους, δηλαδή Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley και Bank of America.Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν λιγότερο συμβατικές διαδρομές προς την κορυφή.