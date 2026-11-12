Νέα παρέμβαση €32 εκατ. για τη συγκράτηση του κόστους της ακτοπλοΐας λόγω αυξημένων τιμών καυσίμων

Το μέτρο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου για προμήθειες που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026