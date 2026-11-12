Μιλένα Αποστολάκη: Ερώτηση στη Βουλή για τους νέους συντελεστές δόμησης - Στηρίζει τις αντιδράσεις των έξι δημάρχων
Μιλένα Αποστολάκη: Ερώτηση στη Βουλή για τους νέους συντελεστές δόμησης - Στηρίζει τις αντιδράσεις των έξι δημάρχων
Με την ερώτησή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αποσαφηνίσει εάν προτίθεται να αποσύρει τη μελέτη και να επανεξετάσει τον σχεδιασμό
Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη, για τον κυβερνητικό σχεδιασμό δημιουργίας Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, που μπορεί να επιτρέψει πρόσθετη δόμηση έως 584.400 τετραγωνικών μέτρων στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.
Με την ερώτησή της η βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Υπουργό να αποσαφηνίσει εάν προτίθεται να αποσύρει τη μελέτη και να επανεξετάσει τον σχεδιασμό σε συνεργασία με τους Δήμους, καθώς και να παρουσιάσει τις επιστημονικές και πολεοδομικές μελέτες που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα πρόσθετης δόμησης.
Η βουλευτής στηρίζει τις αντιδράσεις των έξι Δήμων που ζητούν την απόσυρση της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μιλώντας για ανεπαρκή τεκμηρίωση σχεδιασμού, απουσία ολοκληρωμένης αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας των περιοχών και τον κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
«Η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας. Η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μηχανισμό ανεξέλεγκτης αύξησης της δόμησης, ερήμην της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών», τονίζει η Μιλένα Αποστολάκη.
Με την ερώτησή της η βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον Υπουργό να αποσαφηνίσει εάν προτίθεται να αποσύρει τη μελέτη και να επανεξετάσει τον σχεδιασμό σε συνεργασία με τους Δήμους, καθώς και να παρουσιάσει τις επιστημονικές και πολεοδομικές μελέτες που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα πρόσθετης δόμησης.
Η βουλευτής στηρίζει τις αντιδράσεις των έξι Δήμων που ζητούν την απόσυρση της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μιλώντας για ανεπαρκή τεκμηρίωση σχεδιασμού, απουσία ολοκληρωμένης αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας των περιοχών και τον κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
«Η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας. Η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μηχανισμό ανεξέλεγκτης αύξησης της δόμησης, ερήμην της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών», τονίζει η Μιλένα Αποστολάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα