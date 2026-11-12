Μιλένα Αποστολάκη: Ερώτηση στη Βουλή για τους νέους συντελεστές δόμησης - Στηρίζει τις αντιδράσεις των έξι δημάρχων

Με την ερώτησή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αποσαφηνίσει εάν προτίθεται να αποσύρει τη μελέτη και να επανεξετάσει τον σχεδιασμό