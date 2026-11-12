Αγορές με δόσεις: Μεταβατική περίοδος έως τον Ιούνιο του 2027 για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων

Μεταβατική περίοδο για την αδειοδότηση των

που δραστηριοποιούνται στην καταναλωτική πίστη, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτήσεων την 30ή Ιουνίου 2027, προβλέπει

που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης,

. Στόχος είναι να συνεχιστούν χωρίς προβλήματα οι

και τα προγράμματα χρηματοδότησης των καταναλωτών, παρά τις νέες απαιτήσεις αδειοδότησης που εισάγει ο νόμος για την καταναλωτική πίστη.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για το

, καθώς από σήμερα μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, όπως το Πλαίσιο, ο Κωτσόβολος και τα Public, ξεκινούν τις προσφορές τους για την

, ανοίγοντας ουσιαστικά την αυλαία της σημαντικότερης εμπορικής περιόδου του χρόνου. Μετά την κορύφωση των προσφορών στις 27 Νοεμβρίου ακολουθεί η

, με τις επιχειρήσεις να προσβλέπουν σε σημαντικό μέρος του ετήσιου τζίρου τους και τα προγράμματα άτοκων δόσεων να αποτελούν βασικό εργαλείο ενίσχυσης των πωλήσεων.

Η

αντιμετωπίζει ένα πρακτικό ζήτημα που προκύπτει από την εφαρμογή του νόμου 5317/2026, ο οποίος αλλάζει τους κανόνες στην καταναλωτική πίστη, επεκτείνοντας την προστασία των καταναλωτών και σε σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, όπως τα προγράμματα «Buy Now, Pay Later» (αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα). Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις για τη χορήγηση πιστώσεων και υποχρεώσεις αδειοδότησης και εποπτείας, με αποτέλεσμα να απαιτείται χρόνος προσαρμογής για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.



Οι προθεσμίες

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μεσίτες πιστώσεων καταναλωτικής πίστης και οι επιχειρήσεις που παρέχουν πιστώσεις ως συμπληρωματική δραστηριότητα θα μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη λειτουργία τους, εφόσον υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος έως τις 20 Νοεμβρίου 2026.

Η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2027, ώστε να μην υπάρξει διακοπή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εξαιτίας ενδεχόμενων καθυστερήσεων στη διαδικασία αδειοδότησης.



Το νέο πλαίσιο

Ο νόμος 5317/2026, με τον οποίο ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή οδηγία 2023/2225 για την καταναλωτική πίστη, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων προστασίας των καταναλωτών, καλύπτοντας και μορφές χρηματοδότησης που μέχρι πρότινος δεν υπάγονταν στο παλαιότερο καθεστώς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, προγράμματα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και αποπληρωμής σε δόσεις, ακόμη και χωρίς τόκο. Παράλληλα, ενισχύονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών για το πραγματικό κόστος της πίστωσης, οι απαιτήσεις αξιολόγησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας και οι κανόνες για την αποτροπή της υπερχρέωσης.

Η μεταβατική περίοδος δεν συνεπάγεται πάντως χαλάρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Όσες συνεχίσουν προσωρινά τη δραστηριότητά τους θα εξακολουθούν να υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, να τηρούν το σύνολο της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και να καταχωρίζονται στα σχετικά μητρώα με ειδική επισήμανση του προσωρινού καθεστώτος λειτουργίας τους.

«Με τη συγκεκριμένη τροπολογία διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες πιστωτικής διαμεσολάβησης προκειμένου να επωφεληθούν από προγράμματα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με αποπληρωμή σε δόσεις», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Όπως πρόσθεσε, «προστατεύουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, χωρίς εκπτώσεις στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων απέναντί τους, σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της παγκόσμιας γεωπολιτικής κατάστασης».