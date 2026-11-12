Η γυναίκα που δημιούργησε τη Monopoly και πήρε μόλις 500 δολάρια
Η γυναίκα που δημιούργησε τη Monopoly και πήρε μόλις 500 δολάρια
Η ξεχασμένη δημιουργός ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που έχει πουλήσει 260 εκατομμύρια αντίτυπα σε πάνω από 100 χώρες
Αν κάποιος ψάξει να βρει ποιος επινόησε το δημοφιλέστατο επιτραπέζιο παιχνίδι Monopoly, η αναζήτηση θα τον οδηγήσει στον Τσαρλς Ντάροου. Αυτός όντως ήταν ο άνθρωπος που παρουσίασε την ιδέα του παιχνιδιού μ’ αυτό το όνομα στην εταιρεία παιχνιδιών Parker Brothers την δεκαετία του 1930 και, τυπικά, αναφέρεται ως «εφευρέτης». Για να βρούμε την αρχική ιδέα, όμως, πρέπει να ταξιδέψουμε περίπου 30 χρόνια νωρίτερα.
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