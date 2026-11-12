Nvidia: Βουτιά 8% στη μετοχή και απώλειες 600 δισ. δολαρίων, το σχέδιο διαδοχής του Τζένσεν Χουάνγκ

Στα 160 δολάρια υποχώρησε η μετοχή μετά τις αποκαλύψεις για τις δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του CEO – Οι επιπτώσεις στον τεχνολογικό κλάδο και στις ασιατικές αγορές