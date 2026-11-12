Τι δήλωσαν στο Ε1 οι Έλληνες το 2025: Τα εισοδήματα αυξήθηκαν €9,85 δισ., δύο στους τρεις επαγγελματίες δηλώνουν κάτω από €10.000 όπως πριν τα τεκμήρια

Περιορίστηκαν δραστικά τα σχεδόν μηδενικά κέρδη που δήλωναν επιχειρηματίες και επαγγελματίες - Στα 16.808 ευρώ ο μέσος όρος δηλωθέντος εισοδήματος ανά νοικοκυριό





Παρόλα αυτά, ένας στους 6 φορολογούμενους έπεσε και πάλι στην παγίδα των







Τα βασικά μεγέθη

Το 2025 υποβλήθηκαν 6.896.253 φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2024, δηλαδή 176.216 περισσότερες σε σχέση με τις 6.720.037 του 2023 (αύξηση 2,62%).







· τα δηλωθέντα εισοδήματα στη χώρα αυξήθηκαν 9,85 δισ. και οι φόροι εισοδήματος που κατέβαλαν οι υπόχρεοι 1,9 δισ. ευρώ.



· ο μέσος όρος δηλωθέντος εισοδήματος ανά νοικοκυριό (



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Συγκεκριμένα:



· Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ανήλθε στα 115,93 δισ. ευρώ, από 106,08 δισ. ευρώ το 2023 , με αύξηση 9,85 δισ. ευρώ ή 9,29%.



· Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα (μαζί με τα γενικά τεκμήρια διαβίωσης) ανήλθε στα 119,89 δισ. ευρώ, από 110,25 δισ. ευρώ, με αύξηση 9,65 δισ. ευρώ ή 8,75%. Αυτό σημαίνει και ότι η επιβάρυνση των τεκμηρίων διαβίωσης περιορίστηκε το 2024.



Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα εισοδήματα που δηλώνουν οι Έλληνες καθώς, με βάση τα Ε1 που υπέβαλαν το 2025 στην εφορία, το 2024 αποδείχθηκε χρονιά γενικής ανόδου των εισοδημάτων .Παρόλα αυτά, ένας στους 6 φορολογούμενους έπεσε και πάλι στην παγίδα των τεκμηρίων . Όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες , οι δύο στους τρεις δήλωσαν το 2025 ότι το 2024 το εισόδημά τους δεν ξεπέρασε τις 10.000 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς δήλωναν και το 2022 όμως, πριν επιβληθούν myDATA και ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.Τι άλλαξε ίσως από τότε; Περιορίστηκαν δραστικά τα σχεδόν μηδενικά κέρδη που δήλωναν επιχειρηματίες και επαγγελματίες: το 18,63% αυτών δήλωσε ότι το 2024 είχε κέρδη κάτω από 6.000 ευρώ (ούτε 500 ευρώ το μήνα), αλλά για το 2022 το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε στο 50%!Το 2025 υποβλήθηκαν 6.896.253 φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2024, δηλαδή 176.216 περισσότερες σε σχέση με τις 6.720.037 του 2023 (αύξηση 2,62%).Με βάση αυτές:· τα δηλωθέντα εισοδήματα στη χώρα αυξήθηκαν 9,85 δισ. και οι φόροι εισοδήματος που κατέβαλαν οι υπόχρεοι 1,9 δισ. ευρώ.· ο μέσος όρος δηλωθέντος εισοδήματος ανά νοικοκυριό ( φορολογική δήλωση ) ανήλθε στα 16.808 ευρώ (από 15.786 ευρώ το προηγούμενο έτος) σημειώνοντας αύξηση 6,47%· ο μέσος φόρος ανά δήλωση ανήλθε στα 2.010 ευρώ, από 1.827 ευρώ (+10%).Συγκεκριμένα:· Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ανήλθε στα 115,93 δισ. ευρώ, από 106,08 δισ. ευρώ το 2023 , με αύξηση 9,85 δισ. ευρώ ή 9,29%.· Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα (μαζί με τα γενικά τεκμήρια διαβίωσης) ανήλθε στα 119,89 δισ. ευρώ, από 110,25 δισ. ευρώ, με αύξηση 9,65 δισ. ευρώ ή 8,75%. Αυτό σημαίνει και ότι η επιβάρυνση των τεκμηρίων διαβίωσης περιορίστηκε το 2024.

· Ο συνολικός φόρος που επιβάρυνε τους φορολογούμενους για τα εισοδήματα των 120 δισ. ευρώ, ανήλθε στα 13,87 δισ. ευρώ, έναντι 12,28 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 1,59 δισ. ευρώ ή 12,92%.



· Ο αποτελεσματικός συντελεστής φόρου (μέσο ποσοστό φόρου επί του φορολογητέου εισοδήματος) ανήλθε στο 11,5%.



Τι δηλώνουν και ποιοι πληρώνουν Ως προς την συνολική επιβάρυνση πάντως, ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί επωμίσθηκαν τα 2/3 των φόρων εισοδήματος (67,8% από τα 13.87 δισ. ευρώ).



Συγκεκριμένα:



· οι μισθωτοί υπέβαλαν 2.722.126 δηλώσεις (39,5% του συνόλου) και κατέβαλαν το 40,9% των φόρων (5,67 δισ. ευρώ)



· επιχειρηματίες και επαγγελματίες υπέβαλαν 746.113 δηλώσεις (10,8%) και κατέβαλαν το 27,0% των φόρων (3,74 δισ.)



· οι συνταξιούχοι υπέβαλαν 2.078.241 δηλώσεις (30,1%) και κατέβαλαν το 17,9% των φόρων (2,49 δισ.)



· οι εισοδηματίες υπέβαλαν 1.082.689 δηλώσεις (15,7%) και κατέβαλαν το 11,5% των φόρων (1,60 δισ.)



· οι αγρότες υπέβαλαν 267.084 δηλώσεις (3,9%) και κατέβαλαν το 2,7% των φόρων (0,37 δισ.)



Συνολικά από τις 9,1 εκατ. φορολογουμένους (ενεργά ΑΦΜ μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματιών, αγροτών κ.ά) που υπέβαλαν τις 6.896.253 φορολογικές δηλώσεις το 2025, προκύπτει ότι:





· 2.701.514 φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα έως 5.000 ευρώ.



· 4.769.821 φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα έως 10.000 ευρώ.



· 146.046 φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα μεταξύ 50.000-100.000 ευρώ.



· 36.078 φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ για το 2024.



Ανά επαγγελματική κατηγορία προκύπτει ότι:



· 2.722.126 μισθωτοί δήλωσαν συνολικά 48,12 δισ. ευρώ, με μέσο εισόδημα 17.676 ευρώ.



· 746.113 ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν 22,65 δισ. ευρώ, με μέσο εισόδημα 30.354 ευρώ.



· 2.078.241 συνταξιούχοι δήλωσαν εισοδήματα 28,36 δισ. ευρώ, με μέσο εισόδημα 13.641 ευρώ.



· 267.084 αγρότες δήλωσαν συνολικά εισοδήματα 4,06 δισ. ευρώ, με μέσο εισόδημα 15.191 ευρώ.



Στη «δαγκάνα» των τεκμηρίων

Στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης πιάστηκαν περίπου 1,21 εκατ. φορολογούμενοι, καθώς τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει ήταν χαμηλότερα από εκείνα που προσδιορίζονται με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία, κινητά και ακίνητα.



Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι τα τεκμήρια πρόσθεσαν στο φορολογητέο εισόδημα 3,88 δισ. ευρώ. Η επιβάρυνση κατανεμήθηκε ως η εξής:



· 296.284 εισοδηματίες επιβαρύνθηκαν με πρόσθετο φορολογητέο εισόδημα 1,42 δισ. ευρώ, κάτι που δείχνει υπερβολικά μεγάλη «ψαλίδα» δηλωθέντων εισοδημάτων και τεκμηρίων περιουσίας ή πολυτελούς διαβίωσης (σκάφη, πισίνες κλπ).



· 350.004 συνταξιούχοι φορολογήθηκαν για πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα 962 εκατ. ευρώ



· 59.292 αγρότες φορολογήθηκαν για επιπλέον 216 εκατ. ευρώ



· 433.697 μισθωτοί επιβαρύνθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα με 1,05 δισ. ευρώ



· 69.814 ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα επιβαρύνθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα 243 εκατ. ευρώ. Επιχειρηματίες και επαγγελματίες φαίνεται να έχουν την μικρότερη τεκμαρτή επιβάρυνση από όλους τους άλλους γιατί, πριν το τεκμήριο διαβίωσης, σε αυτούς επιβάλλεται ήδη το ελάχιστο εισόδημα που δεν τους επιτρέπει να φορολογηθούν πλέον για μηδενικά κέρδη.



Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από 746.113 φυσικά πρόσωπα που δήλωσαν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το 18,63% ή 138.998 δήλωσαν καθαρά κέρδη έως 6.000 ευρώ.



Η λίστα όπως προκύπτει από τα στοιχεία διαμορφώνεται ως εξής:



· 40.596 επαγγελματίες δήλωσαν εισοδήματα κάτω από 1.000 ευρώ.



· 22.885 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 1.000-2.000 ευρώ.



· 19.755 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 2.000-3.000 ευρώ.



· 21.535 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 3.000-4.000 ευρώ.



· 17.106 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 4.000-5.000 ευρώ.



· 17.121 επαγγελματίες δήλωσαν εισόδημα 5.000-6.000 ευρώ.



Τι δήλωσαν οι οικογένειες

Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογουμένων, 4,31 εκατ. φυσικά πρόσωπα, είναι άγαμοι και δήλωσαν εισοδήματα 45,19 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τους έγγαμους και τις οικογένειες με παιδιά, προκύπτουν τα εξής:



1,33 εκατ. ζευγάρια χωρίς παιδιά δήλωσαν εισοδήματα 33,87 δισ. ευρώ.



Με 1 παιδί δήλωσαν 618.122 μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες, με δηλωθέντα εισοδήματα 16,60 δισ. ευρώ.



Με 2 παιδιά δήλωσαν 512.261 φορολογούμενοι, με εισοδήματα 16,54 δισ. ευρώ.



Με 3 παιδιά δήλωσαν 100.732 φορολογούμενοι, με δηλωθέντα εισοδήματα 3,21 δισ. ευρώ.



Πολύτεκνοι δήλωσαν 20.918 φορολογούμενοι, με εισοδήματα 511 εκατ. ευρώ. Από αυτούς, με 4 παιδιά δήλωσαν 16.484, με δηλωθέντα εισοδήματα 420 εκατ. ευρώ.



Παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι επιλέγουν να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω κάρτας, περίπου 15.000 φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο συνολικού ύψους 55,5 εκατ. ευρώ.