«Φουσκώνει» ο λογαριασμός φυσικού αερίου με αυξήσεις 35,4% στις χρεώσεις διανομής

Τι αλλάζει στους λογαριασμούς: Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις ακόμη και τους μήνες χαμηλής κατανάλωσης – Η προειδοποίηση των προμηθευτών για τα νέα τιμολόγια της Enaon EDA και ο λογαριασμός των 180 εκατ. ευρώ