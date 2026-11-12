«Φουσκώνει» ο λογαριασμός φυσικού αερίου με αυξήσεις 35,4% στις χρεώσεις διανομής
«Φουσκώνει» ο λογαριασμός φυσικού αερίου με αυξήσεις 35,4% στις χρεώσεις διανομής
Τι αλλάζει στους λογαριασμούς: Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις ακόμη και τους μήνες χαμηλής κατανάλωσης – Η προειδοποίηση των προμηθευτών για τα νέα τιμολόγια της Enaon EDA και ο λογαριασμός των 180 εκατ. ευρώ
Νέες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς φυσικού αερίου νοικοκυριών και επιχειρήσεων προδιαγράφουν τα τιμολόγια διανομής που προτείνει η Enaon EDA για την περίοδο 2027–2030, με τις αυξήσεις να φτάνουν μεσοσταθμικά το 35,4% σε σύγκριση με το 2026.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται να προσθέσει νέες επιβαρύνσεις στο κόστος χρήσης του φυσικού αερίου, σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην ενεργειακή αγορά. Οι διεθνείς τιμές του καυσίμου κινούνται ήδη στα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εντείνοντας την ανησυχία για το ύψος των λογαριασμών, καθώς οι εκτιμήσεις προδιαγράφουν έναν ιδιαίτερα δύσκολο και ακριβό χειμώνα για τους καταναλωτές.
Η επιβάρυνση δεν περιορίζεται μόνο στην αναπροσαρμογή των τιμολογίων διανομής. Η πρόταση της Enaon EDA προβλέπει και αύξηση του ποσοστού χρέωσης δυναμικότητας για τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές από 20% κατά την προηγούμενη Ρυθμιστική Περίοδο σε 30% για την περίοδο 2027–2030. Πρόκειται για αλλαγή στον τρόπο χρέωσης, με μεγαλύτερο μέρος του κόστους να συνδέεται με τη δυνατότητα τροφοδοσίας από το δίκτυο και όχι με την πραγματική κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά ενδέχεται να πληρώνουν περισσότερα ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα καλοριφέρ παραμένουν κλειστά.
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Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται να προσθέσει νέες επιβαρύνσεις στο κόστος χρήσης του φυσικού αερίου, σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην ενεργειακή αγορά. Οι διεθνείς τιμές του καυσίμου κινούνται ήδη στα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εντείνοντας την ανησυχία για το ύψος των λογαριασμών, καθώς οι εκτιμήσεις προδιαγράφουν έναν ιδιαίτερα δύσκολο και ακριβό χειμώνα για τους καταναλωτές.
Η επιβάρυνση δεν περιορίζεται μόνο στην αναπροσαρμογή των τιμολογίων διανομής. Η πρόταση της Enaon EDA προβλέπει και αύξηση του ποσοστού χρέωσης δυναμικότητας για τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές από 20% κατά την προηγούμενη Ρυθμιστική Περίοδο σε 30% για την περίοδο 2027–2030. Πρόκειται για αλλαγή στον τρόπο χρέωσης, με μεγαλύτερο μέρος του κόστους να συνδέεται με τη δυνατότητα τροφοδοσίας από το δίκτυο και όχι με την πραγματική κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά ενδέχεται να πληρώνουν περισσότερα ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα καλοριφέρ παραμένουν κλειστά.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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