Απειλές για βόμβες σε πτήσεις: Συλλήψεις σε δύο χώρες, παραμένει μυστήριο η πηγή

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Δεν ήταν ένας, οι πολλοί δεν έδρασαν με τον ίδιο τρόπο και σίγουρα, όποιος και αν ήταν εκείνος που έκανε την αρχή, υπήρξε το φαινόμενο του μιμητισμού. Με αυτά τα λόγια, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, σχολίασε τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, για το μπαράζ απειλών με βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις, που προκάλεσε δυσλειτουργίες στις αερομεταφορές την προηγούμενη εβδομάδα, παρ’ ότι αποδείχθηκε πως επρόκειτο για φάρσες.Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο συναντήσεων στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος, ανέδειξε την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά και το σε ποιες μορφές μπορούν να αποτυπωθούν οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις σε μια ταραγμένη εποχή, όπου το ΑΙ πρωταγωνιστεί και η κυβερνοασφάλεια βάλλεται έντονα.Σε αντίθεση με κρίσιμες περιόδους του παρελθόντος, όπου πολλές φορές οι επιθέσεις κατά της Ευρώπης είχαν σκοπό να χυθεί αίμα, πλέον, έχουμε περάσει σε μια τελείως διαφορετική φάση, όπου οι κυβερνοεπιθέσεις πλήττουν πτήσεις, ψυγεία, τράπεζες αίματος, ενώ κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, ότι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σήμερα στο κυβερνο-έγκλημα, δεν μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο από έναν πύργο ελέγχου, μέχρι και ακόμα πιο κρίσιμες υποδομές, όπως ενεργειακές, σχολιάζουν στο newmoney.gr, πηγές των Βρυξελλών.Σύμφωνα τώρα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφηκαν περίπου 40 περιστατικά, από αυτά ελάχιστα κρίθηκαν σοβαρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες μόνο από τις πτήσεις προσγειώθηκαν σε άλλο προορισμό.Μεταξύ αυτών η EI402 της ιρλανδικής Aer Lingus, που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη και εξετράπη προς τη στρατιωτική αεροπορική βάση Évreux στη Γαλλία, η FR1730 της επίσης ιρλανδικής Ryanair που εκτελούσε την πτήση Λονδίνο (Stansted) – Σόφια και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας και η W46387 της ουγγρικής Wizz Air, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μιλάνο – Βαρσοβία και πραγματοποίησε εκτροπή προς τη Βιέννη.Συλλήψεις σε δύο χώρες στο πλαίσιο της έρευναςΣτη σημερινή συνάντηση με εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφαλείας, δεν υπήρξε κάποιο πόρισμα σχετικά με την προέλευση των τηλεφωνημάτων. Όλα τα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας αποδείχθηκαν φάρσα, όμως σύμφωνα με τον κ. Τζιτζικώστα βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα, ενώ έχουν γίνει και συλλήψεις σε δύο ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς όμως να μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λόγω της ευαισθησίας του θέματος.Οι δράστες ”χτύπησαν” με δύο τρόπους, τόσο με e-mail, όσο και με τηλεφωνήματα, άλλοι προς αεροπορικές και άλλοι προς αεροδρόμια.Προς το παρόν δεν προβλέπονται επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση των περιστατικών, δεδομένου ότι τηρούνται όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.Περιορισμένος ο λογαριασμός για τα περιστατικά στις ευρωπαϊκές πτήσειςΠαρά τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε επίπεδο ΕΕ, οι απειλές της προηγούμενης εβδομάδας αποδείχθηκαν στο σύνολό τους ψευδείς. Βέβαια, κάθε συναγερμός προκάλεσε οικονομική επιβάρυνση, καθώς απαιτήθηκε η κινητοποίηση προσωπικού ασφαλείας, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και η αλλαγή των προγραμματισμένων δρομολογίων.Σύμφωνα ωστόσο με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, η οικονομική επιβάρυνση ήταν περιορισμένη, δεδομένου ότι οι πτήσεις που προσγειώθηκαν τελικά αναγκαστικά σε άλλον προορισμό είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.